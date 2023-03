Susanna Binder war 30 Jahre lang die Mesnerin

Bad Mergentheim. Mit einem festlich gestalteten Gottesdienst hat die Evangelische Kirchengemeinde ihre Mesnerin Susanna Binder in den Ruhestand verabschiedet. 30 Jahre lang hat die Mesnerin ihren Dienst mit großer Hingabe verrichtet.

Das Psalmwort „Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn“ stellte Pfarrerin Regina Korn an den Beginn ihrer Dankesrede. Wer die Schlosskirche auf sich wirken lässt, könne die Parallele zu den Vorhöfen des Herrn gut erkennen.

Am 1. Mai 1993 wurde Frau Binder dort zu ihrem Dienst als Mesnerin begrüßt. 30 Jahre – das machte Pfarrerin Korn der versammelten Gemeinde bewusst – habe Susanna Binder dort zahllose Gottesdienste, Trauungen, Taufen und Konfirmationen gefeiert und festlich gestaltet, oft mit Blumen und Kerzen. Wie oft habe sie nicht das heilige Abendmahl vorbereitet oder die Erntedankaltäre geschmückt? Dreißig Mal auch die Christbäume dekoriert. Und immer sei sie den Menschen in der Kirche freundlich zugewandt gewesen.

„Ich habe Sie immer so erlebt, dass die Schlosskirche Ihre Kirche ist, für die Sie sorgen. Nun heißt es Abschied nehmen von diesem Dienst, der Sie so lange ausgefüllt und begleitet hat“, sagte Pfarrerin Korn und sprach der scheidenden Mesnerin am Schluss ein persönliches Segenswort zu. Sie übergab Susanna Binder ein blühendes Geschenk der Gemeinde, das gewiss in deren Garten einen Platz finden wird.

Für die Kirchengemeinderäte sprach der Vorsitzende Ulrich Horch-Enzian. Er verwies darauf, dass bei jedem Gottesdienst oder anderen Ereignissen immer Mitglieder des Kirchengemeinderats im Türdienst die Mesnerin unterstützen und somit einen besonders guten Einblick haben, was alles an Vor- und Nachbereitungen nötig ist und wie zuverlässig und liebevoll Susanna Binder dies arrangiert hat. Woher sie diese Ausdauer, Verbundenheit und Liebe zum Ausschmücken der Kirche bekommen habe, sei ihm deutlicher geworden, als er die Heimat von ihr bereiste: Siebenbürgen. Aufgrund der historischen Gegebenheiten seien dort die Kirchen oft zu Burgen ausgebaut worden, in denen die Gläubigen Zuflucht und Sicherheit fanden.

Diese Tradition sollte man kennen, wenn man Binders besondere Verbundenheit mit der Schlosskirche verstehen wolle: Kirche sei für sie mehr als ein Bauwerk. Eine Kirchenburg ihrer Heimat birgt und schützt. Nicht allein im Gebet, sondern auch im gelebten Miteinander. Die Kirche sei der Mittelpunkt von Glauben, Gemeinschaftsleben, Bildung oder Erziehung der Kinder gewesen. In dieser Heimatgeschichte wurzele Susanna Binders Verständnis von Kirchendienst; Dienst an und in der Gemeinde. Kirche als Ort der Identität. Christus als Anker in rauen Zeiten.

Der Kirchengemeinderat schenkte Susanna Binder einen Liegestuhl, denn dieser habe etwas Symbolisches: Ruhe für die Beine, die bisher so strapaziert wurden, zugleich aber auch den Blick zum Himmel!

Christine Stöhr ist die neue Mesnerin der Schlosskirche. Nach der Verabschiedung von Susanna Binder in den Ruhestand wurde Christine Stöhr zur Nachfolge im Mesnerdienst eingesetzt. Pfarrerin Korn hob hervor, dass die Gemeinde das große Glück habe, eine Mesnerin gefunden zu haben, die mit diesen Aufgaben schon länger vertraut ist. Denn sie habe bereits 2017 die Stellvertretung in Urlaubs- und Krankheitszeiten übernommen, als Reinhold Sohns, der frühere Mesner-Stellvertreter, überraschend verstarb. Seitdem habe sie sich durch große Zuverlässigkeit und Flexibilität ausgezeichnet.

Den Dank, das Amt nun ganz zu übernehmen, brachte Pfarrerin Korn durch ein Präsent der Kirchengemeinde zum Ausdruck und gab Stöhr ein persönliches Segenswort mit auf den Weg. uhe