„Stuppacher Madonna“ im Mittelpunkt

Stuppach. Die „Stuppacher Madonna“ bildete ursprünglich den Mittelteil eines Altars in der Maria-Schnee-Kapelle in der Stiftskirche in Aschaffenburg. Seit 1516 hing sie dort. Die Darstellung stammt von Matthias Grünewald, einem bedeutenden Künstler der Renaissance. Die Angaben zu seinen Lebensdaten variieren, aber er soll ungefähr zwischen 1470 und 1529 gelebt haben. Als sein Hauptwerk gilt der Isenheimer Altar, der in Colmar zu sehen ist.

Die „Stuppacher Madonna“ kam 1532 als Geschenk an den Deutschen Orden nach Bad Mergentheim. Nach der Auflösung des Ordens kaufte Pfarrer Balthasar Blumhofer das Bild im Jahr 1812 für die Stuppacher Pfarrkirche. Das Werk wurde Rubens zugeschrieben, erst später wurde Grünewald als Künstler erkannt.

Führungen zur Stuppacher Madonna finden wieder statt am Sonntag, 1. August, und am Sonntag, 8. August, jeweils um 14.30 Uhr. Am 15. August, dem Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel, im Volksmund als Mariä Himmelfahrt bekannt, findet um 10 Uhr ein festliches Hochamt mit Kräutersegnung statt. Der Gottesdienst wird musikalisch von Bläsern umrahmt. Um 14 Uhr feiert die Gemeinde eine Andacht mit sakramentalen Segen. Deshalb finden an diesem Tag um 11 Uhr und um 15 Uhr Führungen statt.

Um Anmeldung bis jeweils Freitag, 12 Uhr, wird bei allen Führungen gebeten! Mehr Infos unter Telefon 07931 / 2605 oder E-Mail kontakt@stuppacher-madonna.de. Die Teilnehmenden müssen geimpft, genesen oder getestet sein, in der Kapelle gilt Maskenpflicht und die Kontaktdaten werden erhoben.

