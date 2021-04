Bad Mergentheim/Stuttgart. Die Einrichtung eines Studienkollegs am Campus Bad Mergentheim als Orientierungsphase für mögliche Studenten im Vorfeld eines Dualen Studiums rückt näher. Prof. Arnold van Zyl, Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, teilte vor wenigen Tagen dem hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Prof. Dr. Wolfgang Reinhart in einem Schreiben mit, dass man Reinhart für seinen Einsatz hinsichtlich des Studienkollegs danke und Mitte März beim Wissenschaftsministerium einen Antrag eingereicht habe, zur „Einrichtung eines Studienkollegs an der Außenstelle in Bad Mergentheim“. Wichtiges Ziel sei es, talentierte Nachwuchskräfte für die Partnerunternehmen im ländlichen Raum zu finden. Das geplante Angebot soll sich an Interessenten aus der Region und von internationalen Schulen wenden. pm

