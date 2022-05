Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erneuerbare Energiegewinnung - Die in Bremen ansässige „wpd onshore“ will einen zweistelligen Millionenbetrag in einen Solarpark nahe Herbsthausen/Schönbühl investieren Strom für bis zu 7700 Haushalte

Auf diesem Areal bei Herbsthausen/Schönbühl würde „wpd onshore“ gerne einen großen Solarpark errichten. © Klaus T. Mende