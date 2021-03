Hohenlohe/Bad Mergentheim. Nach Ansicht der fünf Mittelzentren des Fachkräftenetzwerks „Region Hohenlohe Plus“ macht die aktuelle Situation eine spezifische Strategie für Corona-Hotspot-Regionen erforderlich. Aus Sicht der fünf Bürgermeister und Oberbürgermeister aus Bad Mergentheim, Crailsheim, Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall müsse das Land bei der Pandemiebekämpfung mehr Verantwortung übernehmen, wenn die Lage in einzelnen Landkreisen außer Kontrolle sei.

„Gerade auch um ein Übergreifen in umliegende, weniger betroffene Landkreise abzuwenden, müsste die Landesregierung die betroffenen Städte und Gemeinden stärker unterstützen“, so Schwäbisch Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim in einer Pressemitteilung der Initiative. Gefordert seien demnach Strategien und Strukturen, die ein flexibles Vorgehen ermöglichen. So wäre es beispielsweise sinnvoll, in Hotspot-Regionen mit mobilen Impfteams zu agieren und eine gezielte Unterstützung der Hausärzte beim Impfen vorzunehmen.

Neben dem gezielten Vorgehen in Hotspot-Situationen sprechen sich die fünf Bürgermeister und Oberbürgermeister bei dann sinkenden Inzidenzwerten für eine kontrollierte Öffnungsstrategie des Einzelhandels aus. „Dieser Bereich ist kein Infektionstreiber. Es muss unser Ziel sein, die Einkaufsstruktur zu erhalten, damit unsere Mittelzentren auch nach der Pandemie noch attraktive Möglichkeiten bieten“, erläutern Öhringens Oberbürgermeister Thilo Michler, Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar und der Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann übereinstimmend. pm