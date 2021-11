Stolze 216 Euro pro Quadratmeter

Bad Mergentheim. Das größte Neubaugebiet der Stadt, das „Auenland III“ am Stadtrand Richtung Igersheim, überschreitet erstmals die 200er-Marke bei den Kaufpreisen pro Quadratmeter. 216 Euro wurden für einen Großteil der insgesamt 122 Bauplätze einstimmig beschlossen. Für bestimmte Grundstücke legte der Gemeinderat ein eigenständiges Verkaufsverfahren durch die Stadtverwaltung fest. Im vorberatenden Verwaltungsausschuss waren sogar bis zu 250 Euro pro Quadratmeter gefordert worden, doch eine Mehrheit fand sich dafür nicht. Klaus-Dieter Brunotte (SPD) beklagte, dass es der Stadt an Mietwohnungen fehle und auch im „Auenland III“ hierfür zu wenig getan werde. Er forderte seine Ratskollegen und die Verwaltung auf, die Fördertöpfe der neuen rot-gelb-grünen Bundesregierung für sozialen Wohnungsbau anzuzapfen, wenn sie freigeschalten seien. Oberbürgermeister Udo Glatthaar freute sich, dass die vielen wartenden Bauherren in 2022 loslegen könnten. Zu den beschlossenen Bauplatzpreisen merkte er an, dass diese immer noch nicht so hoch seien wie bei anderen Städten ähnlicher Größe im Umland. sabix

