Stolpersteine werden verlegt

Wachbach. In Wachbach werden zur Erinnerung an die jüdischen Bürgerinnen Betty Strauß, Marie Wertheimer und Jette Wertheimer, die 1941/42 während der Zeit des Nationalsozialismus in Konzentrationslager deportiert und dort ermordet wurden, Stolpersteine verlegt. Sie findet am Montag, 9. Mai, ab 14 Uhr in Wachbach statt. Zuerst wird der Stolperstein für Betty Strauß an der Dorfstraße/Ecke Im Ursprung durch Katja Demnig verlegt, danach die Stolpersteine für Marie Wertheimer und Jette Wertheimer am Ritterplatz. Aus den USA werden dafür eine Enkelin und zwei Urenkel von Betty Strauß anreisen. An beiden Orten gibt es Informatives, Erinnerungen von Zeitzeugen und Nachdenkliches. Zum Abschluss findet am Ritterplatz ein Austausch mit Begegnung statt. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Musikkapelle Wachbach.

