Stolperfallen beim Erben und Vererben

Erbschaften sind ein heikles Thema, über das in vielen Familien wenig geredet, gleichzeitig aber oft gestritten wird. Welche Vorkehrungen sollte man für den Fall der Fälle treffen?

Bad Mergentheim. Im Jahr 2020 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro veranlagt, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Und es gibt Schätzungen, die noch größere Zahlen nennen. Viel zu oft kommt es dabei zu Streitigkeiten, bei denen ganze Familien zerbrechen. Und häufig ist es noch nicht einmal das Geld, das die Verwandtschaft entzweit, sondern verletzte Gefühle. Es gilt also vorzusorgen.

Fachleute sind gefragt

Kai Kluss hat seine Kanzlei in Bad Mergentheim und ist Fachanwalt für Erbrecht. Er weiß um die Schwierigkeiten beim Thema Erbe: „Es gibt große Hemmungen, den Partner oder die Kinder auf dieses Thema anzusprechen. Emotionen und fehlende Kenntnisse sind dafür ursächlich. Mein Rat: Lassen Sie sich vorher von einem Fachanwalt für Erbrecht beraten. Das hilft, die eigenen Überlegungen zu sortieren und gut vorbereitet in die Gespräche mit seinen Liebsten einzusteigen.“

Er weiß, dass viele Menschen zunächst die einfachste Art der Informationsgewinnung nutzen, aber: „Die größte Gefahr besteht darin, ungeeigneten Ratschlägen zu vertrauen. Viel wird auch falsch verstanden, vor allem wenn man versucht sich im Internet schlau zu machen. Wenn man rechtzeitig aktiv wird, kann man mit den richtigen Maßnahmen seinen Angehörigen hohe Erbschaftsteuern und streitige Erbauseinandersetzungen ersparen.“

Was ist gewollt?

Ebenfalls in Bad Mergentheim ist Alexandra Lauer als Fachanwältin für Familienrecht oft mit dem Erbrecht konfrontiert. Auch für sie besteht der erste Schritt darin, heraus zu kriegen was die Klienten eigentlich wirklich wollen: „Meistens kommen die Leute mit Wünschen, die noch sehr unkonkret sind. Ich versuche dann mit ihnen zusammen zu ergründen, was denn eigentlich wirklich gewollt ist. Manchmal stellt man dann fest, dass die gesetzliche Erbfolge genau richtig und kein Testament oder Erbvertrag nötig ist. Sobald das Vermögen aber eine bestimmte Größe überschreitet, Immobilien oder Betriebe vorhanden sind oder beispielsweise Patchworkfamilien involviert sind, rate ich dringend zur Beratung durch Fachleute. Sehr oft ist dann auch der Gang zum Notar und Steuerberater unabdingbar.“

Fallstricke

Der Bad Mergentheimer Notar Marcel Grau erläutert: „Fallstricke können insbesondere dort lauern, wo von einer falschen gesetzlichen Erbfolge ausgegangen wird, da hier im Todesfall alle gesetzlichen Erben an der Nachlassregelung mitwirken müssten. Das böse Erwachen kommt dann mit dem Tod der Erblasserin oder des Erblassers, also mit dem Erbfall. So sind Eheleute häufig der Auffassung, dass das gemeinsame Haus nach dem Tode einer oder eines von ihnen der überlebenden Person alleine gehört. Ihnen ist nicht bekannt, dass regelmäßig auch andere Personen Miterbinnen und Miterben werden und damit auch am Haus der Eheleute beteiligt werden. Dies können die eigenen Kinder oder sogar entfernte Verwandte sein.“

Gut gedacht ist nicht gut gemacht

Gerade im Erbrecht ist nicht jeder gut gemeinte Rat oder jede Hilfestellung wirklich zielführend. Auch Alexandra Lauer kennt solche Fälle: „Vor vielen Jahren wollte eine ältere Dame ihr Testament niederschreiben, in dem sie alle Regelungen für ihre Nachkommen sorgfältig darlegen wollte. Eine nette Bekannte, die um die schon etwas krakelige Handschrift der Dame wusste, bot ihre Hilfe an und tippte alles ab. Das Ergebnis: Das Testament war komplett ungültig!“

Marcel Grau kennt diese Fälle und warnt: „Soll ein privatschriftliches Testament errichtet werden, muss dieses insgesamt handgeschrieben und unterschrieben sein.“ Kai Kluss hat in seiner jahrelangen Praxis auch schon Einiges erlebt: „Es gibt Erbauseinandersetzungen, die enden scheinbar nie. Vor vielen Jahren habe ich ein Mandat von einer betagten Dame übernommen. Eine Erbengemeinschaft bestehend aus drei Personen sollte auseinandergesetzt werden. Inzwischen vertrete ich die Enkelin, da die Dame und später auch der ebenfalls von mir vertretene Sohn verstarben. Leider besteht die Erbengemeinschaft inzwischen aus 23 Personen. Das ist natürlich nicht lustig, aber ein Beispiel was passieren kann, wenn man eine kluge Nachfolgeplanung versäumt.“

Versäumnisse

Ganz schnell führen dann solche Versäumnisse auch zum Rechtsstreit. Noch einmal Kai Kluss: „Etwa 60 Prozent meiner Mandate sind tatsächlich Streitigkeiten anlässlich des Erbfalls. Erkennbar ist, dass viele Auseinandersetzungen mit einer geeigneten Nachfolgeplanung vermeidbar gewesen wären. Und genau darum geht es bei dem übrigen Anteil meiner Tätigkeit. Erfreulicherweise wächst der Anteil derjenigen, die durch geschickte Vorsorge Streit und Erbschaftsteuer auf das unvermeidbare Minimum reduzieren. Den Nachkommen tut man damit einen großen Gefallen.“

Alexandra Lauer bringt noch ein Beispiel aus der Praxis: „Ganz typisch ist der Fall, dass jemand verwitwet ist, später eine neue Beziehung eingeht und das Eigenheim an die Kinder aus der Ehe vererbt. Zur Absicherung des Partners in der neuen Beziehung bekommt dieser ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Eigentlich eine erfreuliche Sache. Leider wissen aber viele nicht, dass dieses Wohnrecht auf Lebenszeit Erbschaftssteuer auslöst. Je nach Lebensalter des Partners und Größe der Immobilie können da hohe Summen zusammenkommen!“

Kosten?

Welche Kosten kommen denn da auf mich zu? Kai Kluss: „Die Kosten orientieren sich am Vermögenswert, am Aufwand und am Haftungsrisiko des Anwalts. Maßgeblich ist hierfür das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Sofern eine notarielle Beurkundung gewünscht wird, kommen die Notarkosten hinzu. Insofern lässt sich das nicht verallgemeinernd beziffern. Daher empfehle ich zunächst eine Erstberatung in Anspruch zu nehmen, deren Kosten auf knapp 230 Euro begrenzt sind. Im Rahmen eines solchen ersten Beratungsgesprächs lassen sich die weiteren Kosten meist recht genau eingrenzen.“

Gesetzliche Regeln

Marcel Grau hat eine Beispielrechung für die Notarkosten parat: „Gebühren der Notare sind gesetzlich festgelegt und abhängig vom Vermögenswert der beteiligten Personen und den konkreten Regelungen in der jeweiligen Urkunde. Maßgebend sind hier die aktuellen Verkehrswerte beziehungsweise Tageswerte, welche von den Beteiligten anzugeben sind. Eine allgemeine Information zu den Kosten ist daher regelmäßig nicht möglich und erst nach Angabe der Werte und der Regelungen möglich. Bei einem Vermögen von beispielsweise 50 000 Euro kosten notarielle Beratung, Entwürfe und Beurkundung eines Einzeltestaments 165 Euro zuzüglich Auslagen und Umsatzsteuer, die Hinterlegung beim Nachlassgericht kostet 75 Euro. Der Erbschein würde bei gleicher Erbmasse 330 Euro kosten; diesen kann die notarielle Urkunde ersetzen und damit Geld sparen. Das Testamentsregister erhebt eine Gebühr von einmalig 12,50 Euro je Erblasser; wird diese nicht vom Notar oder Gericht für das Testamentsregister abgerechnet, sind es 15,50 Euro.“

Ein Tipp zum Schluss

Für Alexandra Lauer ist es wichtig alle Eventualitäten mit einzuplanen: „Erbstreitigkeiten sind mühsam, langwierig und teuer. Es gilt also Formulierungen zu finden, die genau definieren, was gewünscht ist. Die genau regeln, welcher Passus bindend ist und auch sein soll und was geändert werden kann. Das Erbrecht ist auch deswegen so kompliziert, weil wir jetzt Situationen für eine Zukunft verbindlich regeln müssen, die wir aber noch gar nicht kennen!“