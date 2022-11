Stimmungsvolles Wochenende

Bad Mergentheim. Seit vielen Jahren ist der Weihnachtliche Markt im Wildpark Bad Mergentheim unter dem Motto „Winterfunkeln“ Tradition. An vier Wochenenden vom 19. November bis 11. Dezember, jeweils samstags und sonntags von 13:00 bis 19 Uhr, wird „Gemütlichkeit“ und „Stimmungsvolles Lichterfunkeln“ groß geschrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Winterfunkeln ist ein kleiner, liebevoll eingerichteter Genießermarkt mit kleinen Holzhütten für allerlei Leckereien und öffentlich zugängig. Angeboten werden geschmackvolle Imbisse aus dem Smoker, Flammkuchen, Waffeln und Crêpes in vielen Variationen – süß und deftig, heiße Maronen und vieles mehr. Mit Kindern kann am offenen Feuer Stockbrot gebacken werden, während die Erwachsenen sich in der Zwischenzeit an Glühwein, Cidre oder Punsch erfreuen können. Für das leibliche Wohl von Groß bis Klein ist also bestens gesorgt.

Der Wildpark Bad Mergentheim freut sich auf zahlreiche Besucher, um gemeinsam zu genießen, zu lachen und die letzten Wochen des Jahres einzuleiten. Was wäre besser geeignet, um Kleinigkeiten zu essen, kleine Köstlichkeiten zu trinken, wärmende Worte austauschen und die wichtigen Dinge des Lebens in den Mittelpunkt zu rücken, als ein früher Abend in bezaubernder und stimmungsvoller Runde? pm