Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Bereits seit dem 1. Advent kann man im Kurpark das Adventsleuchten bewundern.

Bad Mergentheim. Und im Kurpark leuchten nicht nur eines oder vier Lichtlein, sondern außerordentlich viele. Jeden Tag von 16.20 bis 8.30 Uhr am nächsten Morgen können die Besucher stimmungsvolle Lichtinszenierungen beobachten. Einzelne Gebäude sowie die natürliche Bepflanzung werden auf besondere Weise illuminiert. Die Fassade der Wandelhalle zeigt sich mal in kunterbunt, mal sind die Fenster abwechselnd Blau. Der Klanggarten hinter dem Haus des Gastes wirkt fast mystisch, wenn die Äste der Baumriesen in Rot angestrahlt werden. Das Kurhaus und die Tauberbrücke sind weitere Highlights im Kurpark, die in das Adventsleuchten eingebunden sind.

Kreativer Kopf hinter diesen Lichtspielen ist wieder Marius Schmitt, Auszubildender zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei der Kurverwaltung. Er hatte bereits im letzten Jahr die Idee, den Kurpark neben der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung auf ganz besondere Weise erstrahlen zu lassen. Die einzelnen Farbszenen, die er für jede Kulisse programmiert hat, und die sich nach seinen Vorgaben abwechseln, haben teilweise einen ausgeklügelten Hintergrund: zum Beispiel stellt die Farbszene Blau/Weiß die Logos von Kur- und Stadtverwaltung dar, die Kombination Rot/Weiß symbolisiert die Farbgebung des Landkreiswappens des Main-Tauber-Kreises und eine kunterbunte Szene soll auf den Markenkern und das Logo „Lebensfreude“ hinweisen, auf die ja sämtliche Marketingstrategien der Stadt Bad Mergentheim ausgerichtet sind.

Alle Kurparkbesucher sind willkommen, diese stimmungsvolle Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Das besondere Leuchten wird auch über den Jahreswechsel bestehen. „Das Adventsleuchten wird uns noch bis ins nächste Jahr begleiten. Die Lichtinstallationen sind bis zum Sonntag, 9. Januar 2022 aufgebaut“, so Schmitt. kv

