Stimme für Althausen ist verstummt

Althausen. Robert Volkert starb am Sonntag, 2. Oktober, in Bad Neustadt nach einer Herzoperation. Mit seinem Tod verloren seine Frau Edith, die vier Kinder Natascha, Dominik, Nadine, Samantha und die Enkelkinder nicht nur den Ehemann, den Vater und den Opa, sondern den Mittelpunkt der Familie. Die Gemeinde Althausen verlor einen engagierten und mutigen Mitbürger, der sich weit über das normale Maß hinaus in seinem Heimatort einbrachte. Die Vereine und Organisationen in denen er Mitglied war, müssen nun auf einen Fürsprecher und Aktivposten verzichten, der nur schwer zu ersetzen sein wird.

Am 20. Januar 1959 geboren, erlernte Robert Volkert den Beruf des Büroinformationstechnikers und legte 1987 die Meisterprüfung in seinem erlernten Beruf ab. Im Jahre 1990 gründete und eröffnete er in Althausen sein Geschäft „Büro- und Computertechnik Volkert“. Schon zehn Jahre früher hatte er seine Edith geheiratet. Die Aktivitäten des erfolgreichen Geschäftsmannes beschränkten sich aber nicht nur auf seinen Betrieb und das Wohl seiner Familie, denn schon immer engagierte sich Robert Volkert in vielfältiger Weise in seiner Heimatgemeinde Althausen und darüber hinaus: ob als Sportfunktionär oder in der Kommunalpolitik als Stadtrat in Bad Mergentheim.

Robert Volkert starb im Alter von 63 Jahren. © Bernd Hellstern

Robert Volkert verkörperte das Ehrenamt in allen Bereichen des Lebens wie kein zweiter, und dies tat er mit Herzblut und Leidenschaft, oft bis an seine gesundheitlichen Grenzen. In Althausen war er lange Jahre Vorsitzender des Schützenvereins und des Schwimmbadfördervereins. Er war Mitglied in der Maibaumgruppe, der Feuerwehr, des TSV Althausen und im Ortschaftsrat. Aber auch außerhalb von Althausen wirkte Robert Volker in vielen Bereichen des Lebens aktiv mit.

Er war Vorstandsmitglied des Sportkreises Mergentheim, im Fachverbandsreferat für das Schützenwesen. Einen breiten Raum seiner ehrenamtlichen Tätigkeit nahm seine Liebe für das Schützenwesen ein. Nach seiner Wahl zum Kreisoberschützenmeister im Jahre 2006, führte er den Schützenkreis Mergentheim sehr erfolgreich, bis er aus gesundheitlichen Gründen im Frühjahr 2022 das Amt in andere Hände gab.

Aufgrund seiner großen Verdienste für das Schützenwesen und den Schießsport, wurde Robert Volkert zum Ehrenkreisoberschützenmeister ernannt. Wie er damals selbst sagte, habe die Vernunft über das Herz gesiegt, auch seiner Gesundheit und seiner Familie wegen. Der Mann und Mensch Robert Volkert, dessen Erkennungszeichen sein australischer Hut war, wird seiner Heimatgemeinde und den Vereine fehlen.

Fehlen, weil er sich leidenschaftlich einmischte, weil er Zivilcourage bewies und seine Stimme für sein Althausen erhob, wenn es sein musste. Nun ist seine Stimme verstummt.

Geblieben ist die Erinnerung an einen wertvollen Menschen, der sichtbare Zeichen in seiner Heimatgemeinde setzte. habe