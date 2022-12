Sternsinger wollen „Kinder stärken“

Bad Mergentheim. Die Sternsinger von St. Johannes Baptist ziehen wieder durch Bad Mergentheim und bringen den Segen 20*C+M+B*23 (Christus segne dieses Haus) zu den Menschen. Sie sammeln dabei Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.

Für die Aktion wurde das Motto „Kinder stärken –Kinder schützen“ gewählt. Mit diesem Motto rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Kinder aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind.

Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben. Bundesweit eröffnet wird das Dreikönigssingen am 30. Dezember in Frankfurt am Main (Bistum Limburg).

Bevor es am 2. Januar mit den Besuchen in Bad Mergentheim los geht, treffen sich alle Sternsinger und die, die es werden wollen, zu einer Vorbesprechung am Donnerstag, 29. Dezember, um 14.30 Uhr im Mariensaal des katholischen Gemeindehauses.

Die Aussendung der Sternsinger erfolgt im 10.30 Uhr Gottesdienst am Sonntag, 1. Januar, im Münster; am Dreikönigsfest, 6. Januar, werden dann in einem Gottesdienst, ebenfalls 10.30 Uhr im Münster, noch einmal alle Sternsinger begrüßt und vorgestellt.

„Es werden viele freiwillige Helfer gebraucht. Melden Sie sich also ruhig noch unter Telefon 07931/986088 oder per Mail sternsinger@st-johannes-mgh.de, wenn Sie helfen wollen“, so Barbara Ruck, die Hauptorganisatorin. fi