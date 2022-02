Sternsinger sammelten 3651,82 Euro

Markelsheim. Unter dem Motto „Gesund werden – Gesund bleiben“ – für Kinder in Afrika, machten sich am Dreikönigsfest 5 Sternsingergruppen auf den Weg, um an verschiedenen Plätzen in Markelsheim zu singen und den Segen auszuteilen. In zahlreichen Geschäften durften auch wieder Spendendosen aufgestellt werden. Neu war in diesem Jahr die Möglichkeit, über ein eingerichtetes Online-Spendenportal der Markelsheimer Sternsinger zu spenden. Wegen Corona wurde auch in diesem Jahr auf Hausbesuche verzichtet und die Sternsingeraktion bis zum 2. Februar verlängert. Nach Abschluss aller Aktionen konnte der stolze Betrag von 3651,82 Euro eingesammelt werden. Bild: Kirchengemeinde

