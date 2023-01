Sternsinger in Bad Mergentheim sammeln 8000 Euro für den guten Zweck

Bad Mergentheim. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indonesien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen, besser bekannt unter „Sternsinger“, die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77 400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Vom 2. bis 7. Januar waren die kleinen und großen Könige der Münsterpfarrei St. Johannes Baptist im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B*23“ brachten die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammelten Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.

Sie besuchten nicht nur die einzelnen Häuser und Wohnungen (etwa 800 Haushalte), sondern auch die Altenheime, das Stadtkloster und natürlich auch das Rathaus. Dort wurden sie von Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich und Oberbürgermeister Udo Glatthaar an der aus dem ehemaligen städtischen Altersheim stammenden alten Krippe empfangen und nach den Segenstexten, dem Lied „Stern über Bethlehem“ und dem gemeinsamen Vater Unser an der Krippe zur Freude der Sternsinger bewirtet.

Ehrenamtliche Unterstützer

Insgesamt waren 21 Kinder als Sternsinger unterwegs. Unterstützt wurde das Organisationsteam unter Leitung von Barbara und Felicitas Ruck (bestehend aus sechs Personen, davon vier Jugendliche) von weiteren zwölf Helferinnen und Helfer. Barbara Ruck: „Ohne diese ehrenamtlichen Unterstützer wäre eine solche Aktion nicht durchführbar. Wir sind sehr dankbar, dass sich so viele Helferinnen und Helfer gefunden haben.“

An Spenden für Kinderprojekte in Indonesien und der Welt kamen bisher rund 8000 Euro zusammen. Weitere Spenden sind möglich, entweder auf Konto: IBAN: DE 57 6735 2565 0000 0004 30, Verwendungszweck: Sternsinger, oder im Umschlag mit Verwendungszweck Sternsinger ins Pfarrbüro. Fi