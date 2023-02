Bad Mergentheim. Mit einem großen Sternegucken auf dem Marktplatz enden an diesem Samstagabend, 25. Februar, die „Lichterwelten“ in Bad Mergentheim. In Zusammenarbeit mit der Astronomischen Vereinigung Weikersheim bietet die Stadt einen faszinierenden Abend, der Mond und Sterne für Groß und Klein ganz nah erlebbar machen soll.

Die Astronomische Vereinigung bringt für diese Veranstaltung ihre mobilen Teleskope auf den Marktplatz der Kurstadt. Die Mitglieder zeigen den Besucherinnen und Besuchern die faszinierende Welt der Himmelskörper und Galaxien. Und stehen natürlich auch für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

So wird unter anderem der zunehmende Mond im Fokus der Beobachtungen stehen. Im Verlauf des Abends sollen aber auch Doppel-sterne und helle Sternhaufen entdeckt werden. Bilder und Videos untermalen das Gesehene.

Das Sternegucken beginnt um 18 Uhr. Auch nach dem offiziellen Beginn können Interessierte bis etwa 21 Uhr jederzeit noch auf dem Marktplatz dazu stoßen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen muss die Veranstaltung entfallen. stv