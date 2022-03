Sterbende begleiten

Bad Mergentheim. Die Pandemie hat vieles verändert, Kontaktbeschränkungen haben die Möglichkeiten zur Begleitung Sterbender vielfach erschwert. Umso mehr verunsichern Erfahrungen mit den Themen Tod und Sterben einen Großteil der Menschen. Noch vor Jahren war eine Sterbebegleitung von Familienmitgliedern an ihrem Lebensende eine selbstverständliche Erfahrung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Heute fühlen sich mit solchen Situationen Konfrontierte oft hilflos.

Der Ökumenische Hospizdienst Bad Mergentheim knüpft hier an und bietet Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv mit diesem heiklen Thema auseinanderzusetzen. Erneut konnten erfahrene Referenten für einen „Letzte-Hilfe-Kurs“ rund um das schwierige Thema „Sterben“ gewonnen werden. Hier steht neben einer ersten Orientierung, eine praxisnahe und verständliche Vermittlung von einfachen Handgriffen im Umgang mit Sterbenden auf der Agenda. Die Teilnehmer werden so ermutigt, sich aktiv zuzuwenden, Sterbebegleitung braucht kein Expertentum, sie kann auch in Familie und Nachbarschaft geleistet werden. Der Kurs findet am Samstag, 19. März, von 13 bis 17.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Härterichstraße 18, statt. Hierbei sind die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Pandemieregeln zu beachten. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Interessierte können sich per E-Mail unter hospizkoordinatorin@gmx.de. oder unter Telefon 0159/05275173, anmelden. Für weitere Fragen steht Hospizkoordinatorin Sabine Strommer unter den vorgenannten Kontaktdaten zur Verfügung.

