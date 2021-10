Steiniger Acker erzeugt nun Strom für 470 Haushalte

Markelsheim. Freiflächen-PV-Anlagen werden in der Öffentlichkeit durchaus kontrovers diskutiert. „Wir haben uns den Standort der Anlage vor unserem Engagement bewusst angesehen. Aus unserer Sicht hat Jens Michelfelder aus Forchtenberg-Metzdorf ein Vorzeigeprojekt zur Erzeugung von Öko-Strom geschaffen“ sagen Karl und Andreas Kuhn von der Tauber-Energie Kuhn aus Markelsheim. Denn die Photovoltaikanlage befindet sich auf einem Höhenrücken und ist daher von keinem Ortsteil Forchtenbergs einsehbar. Investor ist ein Landwirt vor Ort und keine externe Gesellschaft.

Frühzeitige Beteiligung

Durch frühzeitige Beteiligung des Gemeinderats um Bürgermeister Foss sowie Ortsvorsteher Engel mit dem Ortschaftsrat Ernsbach konnten die baurechtlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange in kurzer Zeit geschaffen werden.

Nun wurde die Freiflächen-PV-Anlage auf einer Fläche von 1,4 Hektar mit einer Leistung von 1.574 kWp feierlich in Betrieb genommen. Bürgermeister Foss betonte dabei die Wichtigkeit der Reduzierung von Treibhausgasen für die Zukunft unserer Kinder. Künftig können über diese Anlage bis zu 470 Haushalte mit Strom versorgt werden. Ein Blühstreifen umrahmt die Solarmodule, wodurch Bienen und weitere Insekten über das Jahr verteilt einen bunten Strauß an Nektar spendenden Blüten vorfinden. Der Zaun ist für Kleintiere durchlässig gestaltet. Die Tauber-Energie Kuhn OHG aus Markelsheim im Taubertal ist ab sofort für die technische Betreuung der PV-Schaltanlage zuständig. Der 123 Jahre alte Familienbetrieb der Brüder Karl und Andreas Kuhn übernimmt ebenso die Direktvermarktung des Öko-Stroms.

„Bestand verdreifachen“

„Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir den Bestand an PV- und Windkraftanlagen verdreifachen“, so Karl Kuhn. „Dies sei eine Herkulesaufgabe für die Stromnetze“ ergänzt Bruder Andreas Kuhn. Karl Kuhn verweist auf eine von der EU in Auftrag gegebene Studie der Firma Agora-Energiewende. „Die Energiewende ist ohne die Mobilitätswende mit Aufnahme der Erzeugungsleistung zum Beispiel in der Elektromobilität nicht zu schaffen. Es muss uns in Deutschland gelingen, PV-Anlagen wie diese beispielsweise an einem Julitag von 12 bis 13 Uhr nicht abregeln zu müssen, sondern stattdessen Strom für 7870 Kilometer in Akkus von Elektroautos zu puffern. Dazu genügen bereits 143 haushaltsübliche Wallboxen mit elf kW Ladeleistung. Pkw stehen in Deutschland ohnehin durchschnittlich 23 Stunden pro Tag.“

