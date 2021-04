Nachdem Unbekannte am Donnerstag einen Stein von einer Brücke auf ein Auto geworfen haben, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zwei Personen bemerkt

Ein 67-Jähriger befuhr gegen 19 Uhr die Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim aus der Ortsmitte kommend in Richtung Neunkirchen. Als sich sein Fahrzeug vor der Brücke an der Boxberger Straße befand, bemerkte er zwei Personen,

...