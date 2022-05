Steiler Weg zur verschwundenen Burg

Schade, dass es die Ketterburg nicht mehr gibt. Erst, als die letzten Mauerreste abgebrochen wurden, wird sie urkundlich erwähnt. Ein Gang zu ihren Spuren lohnt sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. Schön, dass wir einen Ketterburgweg haben, der schon vor vielen Jahrhunderten aus den Kalkschichten des Ketterbergs herausgehauen wurde. Allein der Name ist schon verheißungsvoll. Verspricht er doch einen Spaziergang, der offensichtlich zu einer Burg führt. Biegt man also im Bereich der Wolfgangskapelle von der Theodor-Klotzbücher-Straße in den Ketterburgweg ein, hat man einen ganz schönen Anstieg vor sich. Und dann steht man plötzlich vor einem Platz mit zwei Sitzbänken, einer beschrifteten Hinweistafel und einem Holzstamm mit Querbalken, auf dem Ketterburgplatz steht. Dahinter erblickt man einen mehrere Meter tiefen Graben. Von einer Burg allerdings keine Spur.

Als Heimatfreunde 1930 das Gelände von überwucherndem Gestrüpp befreiten und nach Überresten der Wehranlage suchten, wurde bei Grabungen das Fundament eines viereckigen Bergfrieds, der einen Durchmesser von achteinhalb Metern hatte, entdeckt. Daneben muss ein ebenfalls quadratischer Torturm mit zwei Meter dicken Mauern gestanden haben, wie weitere Grabungen ergaben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von der Burg aus konnte man tauberabwärts das Tal bis Königshofen überblicken und hatte zudem Blickkontakt auf die Stadt und zum Wartturm. Bleibt die Frage: Wer hat die Burg gebaut und wann ist sie entstanden?

Als die Brüder Andreas, Friedrich und Heinrich von Hohenlohe 1219 in den Deutschen Orden eintraten, ihm Besitz übertrugen und eine Ordensniederlassung in Mergentheim gründeten, war in einem Vertrag von einem Wald mit dem Namen „Kertereit“ und von zwei Burgen die Rede, die dem Orden geschenkt wurden. Um welche Burgen es sich dabei gehandelt hat, wurde in der Urkunde leider nicht angegeben.

Es könnte sich bei einer der beiden Burgen um die Ketterburg gehandelt haben. In diesem Fall wäre sie schon vor 1219 entstanden und hat den Rittern sicherlich als Flieh- und Schutzburg gedient, zu der der Ketterburgweg vom ungeschützten Talsitz des Ordens hinauf führte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Vielleicht ist sie aber später als Bauwerk des Deutschen Ordens entstanden, der dann ab 1411 nach und nach in den vollständigen Besitz der Burg Neuhaus gelangte, die sich wenige Kilometer von Mergentheim entfernt über der Gemeinde Igersheim befindet.

Das Interesse an der Ketterburg könnte dann nachgelassen haben, denn Burg Neuhaus wurde Sommersitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens, wurde ausgebaut und weiter befestigt, diente als Waffenarsenal und beherbergte Schätze des Ordens.

Wahrscheinlich ist die Ketterburg spätestens zur Zeit des Bauernkrieges (1525) zerstört und zugunsten von Burg Neuhaus endgültig aufgegeben worden.

Mauersteine für Schlosskirche

Es ist schon eine seltsame Geschichte, dass die Ketterburg erst dann in den uns vorliegenden Urkunden erwähnt wird, als die letzten Abbrucharbeiten an ihr vorgenommen wurden. Das war 1730. In diesem Jahr werden wir anhand von Rechnungen des Deutschen Ordens darüber informiert, dass Mauer-Steine der alten Burg auf dem Ketterberg ausgebrochen und für den Bau der heute noch bestehenden Mergentheimer Schlosskirche verwendet wurden.

Noch in einem Bericht von 1853 wird erwähnt, dass „Spuren von Wall und Graben, sowie von Mauerwerk zu sehen“ seien, allerdings „überwachsen vom Gesträuche des Waldes“.

Heute trifft man nur noch auf den tiefen Burggraben und auf viel „Gesträuch des Waldes“. Und auf den Holzstamm mit dem Querbalken, auf dem Ketterburgplatz steht. Den Holzstamm krönt eine kleine Burg. Sie hat zwei Türme und erinnert daran, dass es hier einmal eine Burg voller Leben gab, zu der Esel, beladen mit Nachschub fürs Burgenleben, hinaufgeführt wurden. Deshalb wurde der Ketterburgweg früher auch Eselsweg genannt.

Wem der Ketterburgweg zu steil und zu anstrengend ist, um auf den Ketterburgplatz zu gelangen, kann übrigens einen alternativen Weg einschlagen: Mit dem Auto von Mergentheim hoch nach Löffelstelzen fahren, kurz nach dem Ortseingang nach links in die Ketterwaldstraße einbiegen und das Auto auf dem Wald-Parkplatz abstellen.

Links am Rand des Waldes entlang am SWR-Sendemast vorbeilaufen und dann nach rechts abbiegen, wo ein für Fahrzeuge gesperrter Schotterweg mit entsprechendem Hinweisschild zum Ketterburgplatz führt.