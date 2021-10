Bad Mergentheim. Bis voraussichtlich Samstag, 13. November – also noch rund drei Wochen – ist in und um Bad Mergentheim vermehrt mit Verkehrsstaus zu rechnen, weil der Verkehrsknoten B 19/B 290 am Stadtrand eine neue provisorische Ampelanlage und eine neue Fahrbahndecke erhält.

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Vermeintliche Abkürzungen könnten zur „Stau-Falle“ werden, beispielsweise auf der Kaiserstraße hinunter (stadteinwärts).