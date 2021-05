In Buchen regnete es im Mai mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte, in Bad Mergentheim war es bislang eine Punktlandung. Zu trocken blieb es aber in Freudenberg und Niederstetten.

Odenwald-Tauber. Der April war nix, und der Mai gefühlt auch irgendwie nur ein besserer Februar. Immerhin gab es häufige Niederschläge, so dass zumindest stellenweise das Mai-Soll erfüllt werden

