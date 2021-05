Startschuss für Sportabzeichen

Bad Mergentheim. Nachdem die Corona-Pandemie die Sportabzeichenabnahme in vielen Vereinen im letzten Jahr und zum Beginn der diesjährigen Sportabzeichensaison stark eingeschränkt beziehungsweise nahezu unmöglich machte, zeichnen sich nun in vielen Regionen Lockerungen bezüglich der Einschränkungen im Sportbetrieb – insbesondere im Freien – ab. Viele Vereine im Sportkreis Mergentheim bereiten sich daher in den letzten Wochen darauf vor mit der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens beziehungsweise mit dem Training hierfür starten zu können. Informationen zu anbietenden Vereinen und deren Trainingszeiten können unter anderem unter www.sportabzeichen.splink.de abgerufen werden. Der Sportkreis Mergentheim bietet zudem am 12. Juni in Markelsheim einen Lehrgang zum Erwerb der Prüferlizenz zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens an. Voraussetzung hierfür ist lediglich die Mitgliedschaft in einem Sportverein und ein Erste-Hilfe-Nachweis. Das Mindestalter der Teilnehmer ist 16 Jahre. Anmeldungen für diesen Lehrgang sind ab sofort unter www.wlsb.de möglich. Mehr Infos auch unter Telefon 07931 / 46360.

