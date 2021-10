Start in die Wintersaison

Bad Mergentheim. Das Residenzschloss Mergentheim startet am 1. November in die Wintersaison mit zwei Veränderungen und viel Programm insbesondere für Familien: Ab Allerheiligen gelten die Öffnungszeiten des Winterhalbjahres. Das Monument, das die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg betreuen, ist dann bis 31. März 2022 mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Darüber hinaus startet der reguläre Führungsbetrieb nach der langen Corona-bedingten Pause. Die klassische Führung durch die Schloss- und Museumsräume findet wieder regelmäßig statt.

Ab 1. November wird die klassische Führung „Der Deutsche Orden von 1190 bis heute“ täglich um 15:30 Uhr angeboten. Ergänzend dazu wird im Winterhalbjahr erstmals wieder die Führung „Höhepunkte im Schloss“ angeboten: Die Standardführung, die kunsthistorische Besonderheiten wie die staufischen Palasarkaden, die Berwart-Treppe, die Spitalmadonna und die Engel-Apotheke näher beleuchtet, war in Vor-Corona-Zeiten ein regelmäßiges Angebot zu den Sommeröffnungszeiten. In diesem Jahr haben Fans der Architektur- und Kunstgeschichte an vier Feiertagen – 1. November, 26. Dezember, 1. und 6. Januar – jeweils um 11.30 Uhr exklusiv die Gelegenheit, mehr über die Ursprünge der Architektur und der Sammlungen zu erfahren. Gruppen können Termine individuell buchen

Besondere Angebote

Für Kinder und Erwachsene gibt es im November besondere Angebote für gemeinsame Erkundungen. So findet in den Herbstferien eine abendliche Sonderführung statt: Mit einer Taschenlampe in der Hand begeben sich Klein und Groß am 5. November um 19.30 Uhr auf Spurensuche durchs dunkle Schloss. Am 14. November findet in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde um 14.30 Uhr die Sonderführung „Der barocke Clemens. Aus dem gotischen Vorgängerbau wird eine barocke Kirche“ statt. Am 30. Dezember endet in diesem Jahr das Führungsangebot für kleine Gäste: Um 14 Uhr stimmen sich Kinder von 6 bis 10 Jahren mit „Hexenkraut und Zaubertrank. Vom Kräutergarten zur Apotheke“ auf den Jahreswechsel ein.