Die Musik kommt: Am Freitag, 18. Juni, erklingt wieder die „Balkonmusik“ von der Altane des Alten Rathauses in Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim, der Kur- und Tourismusverein und der Deutschmeister-Spielmannszug bieten damit den ersten Termin der Saison um 20.30 Uhr an. Auf dem gesamten Marktplatz-Areal kann der Musik gelauscht werden.

Eine Abordnung des Spielmannszuges

