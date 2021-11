Starkregengefahren ermitteln

Bad Mergentheim. Baden-Württemberg fördert die Erstellung von Starkregen-Gefahrenkarten in Folge der Unwetterkatastrophen im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Auch Bad Mergentheim möchte nun so eine Gefahrenkarte für sich haben und wird dazu die nötigen Zuschüsse beantragen. Der Gemeinderat legte dies fest. Die SPD-Fraktion erinnerte daran, dass sie bereits vor einem Jahr die Erstellung einer Konzeption für extreme Wetterlagen gefordert hatte. Die CDU stellte jetzt den Antrag zum Starkregenmanagement, der auch beschlossen wurde. Jeremias Träger (SPD) verlangte ergänzend, konkrete Pläne vorgestellt zu bekommen, was wann und wo von wem zu tun sei, wenn ein Unwetter Bad Mergentheim treffe. sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1