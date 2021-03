Es rumort gewaltig in Stuppach. Ein geplanter 45 Meter hoher Funkmast nahe der Ortslage brachte die Bürger auf die Palme. Inzwischen wird eifrig zurückgerudert.

Stuppach. Silke Dörr, Petra Hofmann, Regina Michel und Erwin Landwehr sind zufrieden: Sie haben eine Unterschriftenaktion in Stuppach ins Leben gerufen und mit großer Resonanz den Bürgerprotest gegen einen 45 Meter hohen Funkmasten nahe der Ortschaft dokumentiert. Inzwischen ist der Standort im Gewann Blumberg vom Tisch, aber ein Ersatzplatz wird bereits gesucht.

Kritik an ihrem Vorgehen weist die Ortsvorsteherin zurück und gibt auch die Nachteile für Lillstadt durch einen Standortwechsel zu bedenken. Die Stadt ist ins Verfahren eingebunden und wollte ein städtisches Grundstück zur Verfügung stellen. Die Firma ATC wiederum bietet den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefonica seine Funkmasten gegen eine Pacht zur Nutzung an.

Zur Vorgeschichte aus Sicht der Stadtverwaltung: Pressesprecher Carsten Müller erklärt auf Anfrage, dass „ein privatwirtschaftliches Unternehmen sich engagieren und das LTE-Mobilfunknetz in Stuppach verbessern möchte“. Als Standort für einen Funkmasten wurde ein städtisches Areal im Gewann Blumberg (nahe der Ortslage Stuppach) ins Auge gefasst.

Verbesserungsbedürftig

Da die Mobilfunk-Abdeckung an vielen Stellen in der Stadt noch verbesserungsbedürftig sei, so auch im Stadtteil Stuppach, bemühe sich die Stadt laut Pressesprecher Müller um Optimierungen und benenne auf Anfrage mögliche städtische Flächen auch als Standort. „Denn so ist die Beteiligung des Ortschaftsrates und der Bürgerschaft am besten sicherzustellen“, betont Müller. Auf privaten Grundstücken wäre diese Beteiligungsmöglichkeit auf ein Minimum reduziert. Die Tatsache, dass die anfragende Firma einen Mastbau für mehrere Anbieter anstrebe, sei grundsätzlich zu begrüßen, um die Installation von Antennen kompakt zu bündeln. „Das wiederum erfordert aber eine bestimmte Höhe“, so Müller.

Ortschaftsrat Erwin Landwehr und seine Mitstreiter berichten unserer Zeitung von einem „geplanten 5G-Sendemast mit mindestens 45 Metern Höhe, welcher alle Arten von Sendern beherbergen kann“. Und sie verdeutlichen ihre Kritik: „Durch die sehr geringe Ortsnähe (rund 150 Meter) wäre die Belastung durch dauernde Bestrahlung sehr groß und damit gesundheitsschädlich für die Einwohner von Stuppach und auch von Lillstadt. Wo dies vermieden werden kann, muss auch so geplant werden.“ Ebenso würde die Landschaft durch den Bau „massiv verschandelt“. Weiter würde durch „die Dauerbeleuchtung des Sendemastes die Nachtruhe der Anwohner Stuppachs stark beeinträchtigt. Bauplätze zur geplanten Erweiterung des Baugebiets gegenüber wären nicht mehr verkäuflich!“ Und es wird ein erheblicher Wertverlust der neu erstellten Häuser im Baugebiet befürchtet.

Viele Unterschriften

Erwin Landwehr verweist auf 235 Unterschriften, die bis Anfang der Woche in Stuppach gegen den geplanten Standort zusammenkamen und unterstreicht die Forderung aller, „einen anderen sinnvollen Platz für den Funkmasten zu finden, der die Belange und Wünsche der Stuppacher berücksichtigt“.

„Die Stadt nimmt die Bedenken aus der Bürgerschaft ernst. Da es um ein städtisches Grundstück geht, haben wir die Situation, dass wir konstruktiv eingreifen können. Die Verwaltung hat bereits Gespräche mit der anfragenden Firma aufgenommen, um Alternativstandorte im Bereich Stuppach vorzuschlagen und gemeinsam zu prüfen“, teilt der städtische Pressesprecher am Dienstag offiziell mit und hebt hervor, dass die Stadt das weitere Vorgehen mit dem Ortschaftsrat und Gemeinderat abstimmt.

Zum ersten Mal zur Sprache kam der geplante Sendemast im Bereich Stuppach am 24. November vergangenen Jahres im Ortschaftsrat. Aber nur unter dem Punkt „Verschiedenes“.

Am 18. Februar tagte der Ortschaftsrat erneut und behandelte als ersten Tagesordnungspunkt die „Errichtung eines Mobilfunkmastens auf Flurstück 1778. Auch zwei Vertreter der Firma waren vor Ort und stellten das Vorhaben mit einer Höhe von mindestens 45 Metern vor. Zirka 25 Bürger verfolgten die Sitzung laut Erwin Landwehr, wobei er die Ortsvorsteherin kritisiert, dass auf der Orts-Homepage und auch nicht im Mitteilungsblatt vorab auf das wichtige Thema hingewiesen wurde, dabei habe es im Vorfeld einen klaren Auftrag des Gremiums gegeben, die Bürger einzubeziehen und ausreichend zu informieren.

Heftige Diskussionen

Landwehr spricht gar von einem Vertrauensverlust gegenüber der Ortsvorsteherin, weil diese trotz heftiger Diskussionen und vieler Fragen am 18. Februar gar auf einen Beschluss und die Zusage des gewählten Standorts drängte. Doch letztlich konnte sie sich nicht durchsetzen, so Landwehr, und das Thema wurde vertagt – was sich im Nachgang als richtiger Weg herausstellte, ist Landwehr heute überzeugt.

Ortsvorsteherin Birgit Teufel weist die Kritik an ihrem Vorgehen zurück. „Die Bürgerschaft akzeptiert den ausgesuchten Standort nicht, darüber habe ich die Stadt informiert“, so Teufel. Sie bestätigt, dass Ende 2020 im Ortschaftsrat Einigkeit herrschte, dass die Bürgerschaft ausführlich informiert wird. Dem sei sie am 18. Februar in öffentlicher Sitzung nachgekommen. Sie ist auch überzeugt, das wichtige Thema ausreichend vorher angekündigt zu haben und nennt das Publikum mit rund 25 Bürgern dafür als Beleg. Mehr Interessierte hätte die Turnhalle auch coronabedingt kaum aufnehmen können, meint sie.

Dass der Standort nicht mehr weiterverfolgt wird, dass sieht Teufel zwiespältig, denn dadurch könnten auch Nachteile für die Mobilfunkversorgung in Lillstadt entstehen. Eine Verbesserung der Versorgung in Stuppach und Lillstadt sei ihr Ansinnen, aber sie akzeptiere auch, dass sich die Bürger deutlich gegen den Standort ausgesprochen haben und so suche man nun eben nach Alternativen.