Starke Botin des Glaubens

Bad Mergentheim. Vieles wurde in den letzten Monaten abgesagt, vieles war einfach nicht möglich. Möglich ist jedoch der Gottesdienst der Frauenkirche, wenn auch coronabedingt ohne das sonst übliche sich anschließende Austauschgespräch. Das Vorhaben, zweimal im Jahr einen Gottesdienst der Frauenkirche zu gestalten, im Mai in der Marienkirche in Bad Mergentheim, im Oktober in St. Kilian, Markelsheim, bleibt weiterhin bestehen.

„Voll daneben – Zeugin der Auferstehung“, so hieß das Thema für Mai. Im Mittelpunkt stand Maria Magdalena, die von Papst Franziskus zur Apostolin der Apostel erhoben wurde. Maria ist Erstzeugin der Auferstehung, Erstverkünderin der frohen Botschaft, von Christus selbst mit der Verkündigung beauftragt.

Nachdem Maria Magdalena in einen fiktiven Interview kennengelernt wurde, sah man sie in den anschließenden Texten des Gottesdienstes verschiedenen Aspekten. Die Erlebnisse Maria Magdalenas wurden dann mit der Situation heutiger Frauen in Beziehung gesetzt. Gemeinsame Gebete und Lieder, diese jedoch coronabedingt nur von der Orgelempore, verbanden die einzelnen Teile.

Mit dieser Art Gottesdienste soll dazu beigetragen werden, dass die starke Glaubensbotin Maria Magdalena wieder neu ins Bewusstsein der Glaubenden gelangt, damit neues Leben in der Kirche wachsen kann.

Mit einem ganz persönlichen Segen, den jede einzelne Frau zugesprochen und dessen Text sie anschließend auf einem Kärtchen auch mitnehmen konnte, endete dieser trotz aller Einschränkungen lebendige Gottesdienst. Fi