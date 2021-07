„Die Zahlen sprechen für sich“ – mit dieser Aussage bringt Paul Gehrig auf den Punkt, was er und Dr. Norbert Schön als Doppelspitze des Stadtwerks Tauberfranken in 15 Jahren aufgebaut haben. Zeit für eine Bilanz und einen Blick in die Arbeitsabläufe.

Bad Mergentheim. Zum Plaudern aus dem Nähkästchen forderte unser Reporter die beiden Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken auf und

...