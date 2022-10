Stadtwerk Tauberfranken gab praktische Tipps

Bad Mergentheim. Die Energiekrise und deren Folgen sind aktuell das dominierende Thema. Der nahende Winter und steigende Energiebedarf zwingen zum Energie sparen.

Die Sorge zum einen die Versorgungssicherheit gewährleisten und zum anderen die Energierechnungen bezahlen zu können, treibt die Menschen um. Anlässlich der aktuellen Lage möchte das Stadtwerk Tauberfranken zum Energie sparen motivieren und hat dazu Hausmeister, Facility Manager und Immobilienverwalter eingeladen, um mit Unterstützung von Experten praktische Tipps, für den nahenden Winter zu geben. 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich beim Stadtwerk vor Ort rund um das Thema Energie sparen. Paul Gehrig informierte zu Beginn über die aktuelle Lage und ordnete die politischen Vorhaben und Entscheidungen ein. Um zu verstehen wie Komplex die Lage ist, zeigte er unter anderem auf, wie sich die aktuellen Gasströme im Laufe des Ukrainekriegs verändert haben: „Wir müssen die Gasversorgung im Europäischen Verbundnetz sehen“.

Einsparpotenziale

Wie wichtig es ist, jetzt den Energiebedarf zu reduzieren machte auch Martin Werani, Geschäftsführer der Energiewelt-Info, deutlich. Er informierte über die Möglichkeit der geförderten „Energieberatung in Nichtwohngebäuden“, mit deren Hilfe unter anderem große Energieverbraucher angepackt werden. Er berichtete zudem aus der Praxis, wo in Betrieben und Institutionen die größten Potenziale zum Energiesparen zu finden sind. „Es beginnt bei der Beleuchtung, geht über die Druckluft, die Lüftungsanlagen und endet meist bei der richtigen Einstellung der Heizung“ so Werani. Fensterbauer, Schreiner und Energieberater Dietmar Scherer, zeigte in seinem Vortrag die vielen Einsparpotenziale auf, die bei Fenster und Türen schlummern. Insbesondere durch den Austausch poröser Dichtungen oder die Einstellung der Fenster und Türen in den Liegenschaften kann ein großer Einspareffekt für wenig Geld genutzt werden. Als innovatives Beispiel aus der Praxis wurde eine weitere Möglichkeit der Heizungsoptimierung vorgestellt. Das Stadtwerk Tauberfranken selbst testet aktuell die intelligente Steuerung der Heizung mittels Sensorik. Boris Limbrunner, Teamleiter IT und Smart City Experte zeigte hierbei das große Potential von Betrieben auf, mit geringem personellem Aufwand die Energieeffizienz zu steigern, den Energieverbrauch zu reduzieren und Energiekosten nachhaltig zu reduzieren. Nach den Impulsen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die Gelegenheiten mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Der große Zuspruch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigte die Notwendigkeit der Bewusstseinsbildung im Bereich Energie sparen. stf