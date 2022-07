Stadtlauf: Innenstadt am Samstagnachmittag und -abend dicht

Die Stadt weist an verschiedenen Stellen auf den Stadtlauf an diesem Samstag hin. Zunächst stand hier zu lesen, dass die Innenstadt von 14 bis 17 Uhr gesperrt wird – doch dies gilt für die Läufe im Frühjahr. Diesmal wurde das Programm, aufgrund des Juli-Termins, in den Spätnachmittag und Abend verschoben. So dauert die Sperrung ausnahmsweise von 14 bis 22 Uhr.

© Sascha Bickel