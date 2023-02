Bad Mergentheim. Anmeldungen zum nächsten Stadtlauf in Bad Mergentheim am Samstag, 1. April, sind ab sofort möglich. Die Homepage www.stadtlauf-mgh.de enthält alle wichtigen Informationen. Alle Teilnehmer, die sich bis zum 20. März anmelden, erhalten zudem noch ein attraktives Stadtlauf-Laufshirt. Offizieller Meldeschluss ist also am 20. März. Danach sind nur noch Nachmeldungen am Veranstaltungstag möglich. Start des ersten Laufes ist um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim. Der letzte Startschuss fällt um 17.50 Uhr. Start zum Halbmarathon ist um 14.35 Uhr, die Schülerläufe der 1. bis 7. Klasse beginnen um 16.40 Uhr. ak/Archivbild: Sascha Bickel

