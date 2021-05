Stadtlauf findet 2021 nicht statt

Bad Mergentheim. „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit den Verantwortlichen bei der Stadt Bad Mergentheim und den Sponsoren sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Stadtlauf Bad Mergentheim nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann und deshalb in diesem Jahr nochmals abgesagt werden muss“, so Veranstalter Achim Kaufmann in einer Pressemittelung. Man werde den nächsten Stadtlauf deshalb für das Jahr 2022 planen. Als Termin ist der gewohnte Frühjahrstermin vor Ostern vorgesehen. Er wird im nächsten Jahr dann am Samstag, 9. April, stattfinden.

AdUnit urban-intext1

Perspektiven fehlen

„Wir hoffen das im nächsten Jahr die Pandemie durch die Impfkampagne überwunden wurde und Veranstaltungen wie der Stadtlauf Bad Mergentheim, mit über 1700 Teilnehmern und mehreren Tausend Zuschauern, wieder wie gewohnt stattfinden können“, erklärte Kaufmann. Da zum aktuellen Zeitpunkt noch die Perspektiven für Veranstaltungen in dieser Größenordnung fehlen, und auch die aktuelle Corona-Verordnung und die damit verbundenen Öffnungsschritte dies auch noch nicht vorsehen, sei keine andere Entscheidung möglich gewesen. Ein Hygienekonzept, welches den geltenden Bestimmungen entspreche, und zudem dem Charakter der Veranstaltung mit seinen vielen jugendlichen Teilnehmern in der Innenstadt von Bad Mergentheim gerecht werde, sei zudem nicht realisierbar. „Aus Rücksicht auf die Veranstalter der verschiedenen Herbstläufe in der Region und die Citygemeinschaft Bad Mergentheim haben wir uns dazu entschlossen, die Veranstaltung nicht nochmals auf einen späteren Zeitpunkt in 2021 zu verschieben, sondern direkt für das Jahr 2022 zu planen“, verdeutlichte der Veranstalter.

Teilnehmer die sich für den Stadtlauf 2021 angemeldet haben und von der Anmeldung zurücktreten möchten, können dies mit einer E-Mail an den Veranstalter tun. Die Kontaktdaten findet man im Internet unter www.stadtlauf-mgh.de. Es besteht auch die Möglichkeit, die Anmeldung beizubehalten und in das Jahr 2022 zu übernehmen. Dann ist keine Mitteilung nötig.