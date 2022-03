Stadtlauf am 9. Juli

Bad Mergentheim. Der Entschluss steht fest: Der Stadtlauf 2022 findet an einem Ausweichtermin statt – und zwar am Samstag, 9. Juli! Durch das Datum im Sommer haben sich die Anfangszeiten etwas in den Nachmittag beziehungsweise Abend verschoben, um laut Veranstalter Achim Kaufmann „den klimatischen Bedingungen Rechnung zu tragen“. Die Veranstaltung beginnt nun zwei Stunden später als sonst im Frühjahr üblich, so gegen 16.30 Uhr! Und ab 18.15 Uhr starten dann die Hauptläufe über die längeren Strecken.

Anmeldungen für den Stadtlauf 2022 sind ab sofort über die zugehörige Homepage möglich. Meldungen aus 2021, die noch aktuell sind, behalten ihre Gültigkeit, so Kaufmann.

Achim Kaufmann erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit den Verantwortlichen bei der Stadt Bad Mergentheim und unseren Sponsoren sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Stadtlauf Bad Mergentheim am 9. Juli im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Da nun die Perspektiven für Veranstaltungen in dieser Größenordnung vorhanden sind, ist nun eine Planung möglich. Wir freuen uns, dass wir diese Traditionsveranstaltung wieder durchführen können und hoffen auf eine erfolgreichen Re-Start mit vielen Läufern aller Altersgruppen, um den 15. Stadtlauf zu einem Erfolg zu machen.“

Weitere Informationen zum Termin im Sommer gibt es auf der Homepage oder regelmäßig in der örtlichen Presse. sabix