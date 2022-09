Stadtkapelle Bad Mergentheim musiziert

Bad Mergentheim. Zum Abschluss des Sommers veranstaltet die Stadtkapelle Bad Mergentheim am Sonntag, 25 September,um 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle im Kurpark. Stadtkapellmeister Hubert Holzner hat wieder ein buntes Programm bekannter Melodien aus verschiedenen Musikepochen zusammengestellt. Vom Nachtschwärmer Walzer von Carl Michael Ziehrer bis zu „September“ von Earth Wind and Fire werden bekannte Stücke zu Gehör gebracht. Auch Freunde der Marschmusik werden nicht zu kurz kommen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Bild: Veranstalter

