Stadtkapelle Bad Mergentheim: Ein Jahrhundert voll schöner Musik

Bad Mergentheim. Es war im Jahr 1922, als elf eifrige Musikanten um den ehemaligen Berufsmusik Fritz Wünsch erstmals zusammenkamen: Dies war die Geburtsstunde der Stadtkapelle Bad Mergentheim. Seither haben Generationen von Musikern und Musikerinnen in den vergangenen 100 Jahren durch ihre Liebe zur Musik und durch ihr eifriges Engagement den Bestand und das Wirken der Stadtkapelle gesichert. Dennoch, liegt es an der Pandemie oder am allgemeinen Zeitgeist, in den vergangenen zwei Jahren reduzierte sich die Zahl von 55 auf 44 aktive Mitglieder, so der Vorstandsvorsitzende Alexander Scherer. Und große Lücken, vor allem in den Registern des tiefen Blechs, machen den Verantwortlichen der Stadtkapelle Sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Schon 1926 wurde vom damaligen Stadtschultheiß Theodor Klotzbücher der Stadtkapelle jegliche Unterstützung zugesagt. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die Stadtkapelle unter deren „Dienst“ gestellt und das Gesicht der Stadtkapelle veränderte sich zusehends.

Ein Neubeginn

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste man neu beginnen: Einige Mitglieder fanden sich wieder ein, wenn auch die Reihen noch stark gelichtet waren. Das einst umfangreiche Notenmaterial wurde in den letzten Tagen des Krieges und auch in der Nachkriegszeit geplündert, so dass Noten neu geschrieben oder beschafft werden mussten. Von den Amerikanern wurde der Kapelle ein neuer Probenraum im Schloss zugewiesen.

Die Stadtkapelle Bad Mergentheim präsentiert sich sowohl in großen Konzerten in der Wandelhalle, als auch bei zahlreichen Veranstaltungen, wie hier zur Eröffnung der FN-Turmblasensaison. © Arno Boas

Am 1. Januar 1956 übernahm Fritz Hennig die Leitung als Stadtkapellmeister. Der damalige Verkehrsdirektor Ratsch (ein starker Förderer der Kapelle) wurde Vorstand und Stadtoberinspektor Josef Scheckenbach Kassier. Zusammen mit Bürgermeister Dr. Schier und vielen Förderern gelang es, die Kapelle auf einen Stand zu bringen, der ihr schnell einen bedeutenden Ruf weit über die Grenzen des Kreises hinaus verschaffte. 1959 kamen die neuen Uniformen hinzu, die an die Tradition des Deutschen Ordens erinnern sollten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

1968 übernahm Kurt Hinze das Amt des Dirigenten – er führte die Stadtkapelle in ein neues Zeitalter: 1980 wurde die erste Schallplatte aufgenommen und im gleichen Jahr gründete die Stadtkapelle ihre erste Jugendkapelle unter der Leitung von Hermann Zuber.

Stadtmusikdirektor Franz Reinhardt, der von 1990 bis 2011 Leiter der Stadtkapelle war, führte das Orchester in ein neues, erfolgreiches Zeitalter. © Barbara Kurz

1990 wurde zur Bewältigung der immer vielfältig werdenden Aufgaben im Vorstand die Satzung geändert: Oberbürgermeister Dr. Elmar Mauch übernahm die repräsentativen, Eberhard Wölpert die geschäftsführenden Vorstands-Aufgaben. Da durch die Erkrankung von Stadtmusikdirektor Kurt Hinze im Jahr 1990 die bis dahin in Eigenregie geführte Ausbildung von Nachwuchsmusikern nicht mehr möglich war, wurde diese Aufgabe nun an die Jugendmusikschule abgegeben. 1991 übernahm Franz Reinhardt, Posaunenlehrer an der Jugendmusikschule, das Amt des Dirigenten.

Probenraum wurde zu klein

Durch die, ab diesem Zeitpunkt stark zunehmende Zahl der aktiven Musiker und Musikerinnen, wurde der erst wenige Jahre zuvor bezogene Probenraum im Dominikanerkloster zu klein. Die Stadt stellte der Stadtkapelle einen großen Raum im Dachgeschoss der Jugendmusikschule zur Verfügung, in dem sie auch heute noch jeden Freitag probt. Franz Reinhardt wurde aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Stadtkapelle im Jahr 1997 zum Stadtmusikdirektor ernannt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

2006 entschloss sich Reinhardt, ein Jugendorchester, das sogenannte „Ju-Mu-Power-Orchester“, zu gründen, zum Zweck, jedes einzelne Mitglied sozial und musisch zu fördern und zu entwickeln. Zahlreiche Auftritte und Konzertreisen machten dieses Jugendorchester unter seiner Leitung zu einem musikalischen Magneten für Jugendliche, hier wurde der Grundstein für außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen gelegt, die auch heute noch zum Teil tragende Säulen in der Stadtkapelle sind.

Im September 2011, nach über 20 Jahren, legte Stadtmusikdirektor Franz Reinhardt den Taktstock nieder und ging in den Ruhestand. Seine Nachfolge trat Hubert Holzner an. Dieser gründete im Jahr 2011 ein neues Jugendblasorchester. „Dieses Orchester ist jedoch nach Corona nicht mehr spielfähig und wurde aufgelöst“, so Vorstandsvorsitzender Alexander Scherer.

Aktuell bemüht sich die Jugendmusikschule um den Aufbau eines Kinderblasorchesters unter der Leitung Hubert Holzner. Über sogenannte „Bläserklassen“ in den Grundschulen möchte Holzner auch Kinder der Kernstadt für ein Blasinstrument zu begeistern.

Mehr zum Thema Konzert mit Duo „Beryll“ Die Klangvielfalt zweier Blockflöten Mehr erfahren Nachtbummel am Freitag, 27. Mai, in Bad Mergentheim Bad Mergentheim: Bands und Künstler für Auftritte gesucht Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freizeit Wildpark Bad Mergentheim: Tiere beobachten und hautnah erleben Mehr erfahren

2017 wurde Hubert Holzner von der Stadt der Ehrentitel „Stadtkapellmeister“ verliehen. Damit würdigte die Stadt offiziell die Bereicherungen des musikalischen Lebens in Bad Mergentheim durch die Stadtkapelle, die damals mit über 40 Auftritten im Jahr in großen und kleinen Besetzungen auftrat. Die Ensemblearbeit, die in der Stadtkapelle stets ein weites Feld war, wurde aufgrund der reduzierten Mitgliederzahl und der Pandemie stark reduziert. Dennoch werden die über 100 passiven Mitglieder nach wie vor zu runden Geburtstagen mit Quartettmusik überrascht. Nicht vergessen darf man die Turmmusiken vom Münsterturm, die an kirchlichen Hochfesten und Feiertagen über die gesamte Stadt erklingen.

Wie in jedem Verein gab es auch in der Stadtkapelle in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Höhen und Tiefen, weniger erfreuliche Ereignisse, aber auch viele Höhepunkte, die auf Dauer ihren Platz in der Vereinschronik gefunden haben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

30 Auftritte im Jahr

Die Stadtkapelle ist aus dem musikalischen Bild der Stadt Bad Mergentheim nicht mehr wegzudenken. Die 44 aktiven Mitglieder absolvieren rund 25 bis 30 Auftritte im Jahr, davon sieben große Konzerte: Neben dem traditionellen Frühlingskonzert präsentiert man sich in zwei Promenadenkonzerten, einer Marschparade, einem Herbstkonzert, einem „Bunten Melodienreigen“ und dem Adventskonzert.

Das Jubiläumsjahr soll nun mit einem großen Benefizkonzert eingeläutet werden: Am Samstag, 2. April, wird den Zuhörern ein bunter Mix aus bekannten und beliebten Melodien präsentiert – eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte. Der Eintritt geht zugunsten der Bläserklassen in den Grundschulen.

Das Programm

Es erklingen Werke wie „Music“ von John Miles, Melodien aus dem Musical „Starlight Express“ oder der Walzer „Nachtschwärmer“ von Carl Michael Ziehrer. Und natürlich wird das Programm geschmückt mit zahlreichen Märschen wie dem Militärmarsch Nr. 1 von Franz Schubert, dem Schönfeld-Marsch und nicht zu vergessen, dem Deutschmeister-Regimentsmarsch von Wilhelm August Jurek, dem „Hausmarsch“ der Stadtkapelle Bad Mergentheim. Das Jubiläumsfest findet dann am 18. und 19. Juni auf dem Marktplatz statt.

Zuvor präsentiert sich die Stadtkapelle noch bei der Eröffnung zur 67. Saison des FN-Turmblasens.