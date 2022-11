Stadt sucht mit DWD nach Ersatzstandort

Bad Mergentheim. Die Stadt bemüht sich, einen neuen Standort für die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gemeinsam mit diesem zu finden. „Unsere Liegenschaftsverwaltung steht mit dem DWD in Kontakt und es wurde bereits ein erster potenzieller Standort geprüft. Dieser musste aber wieder verworfen werden, da die Anforderungen an einen solchen Standort doch recht hoch sind. Beispielsweise dürfen sich im Umfeld nicht zu viele versiegelte Flächen befinden, die die Ergebnisse verfälschen könnten“, teilte Pressesprecher Carsten Müller auf FN-Anfrage mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steven Michelbach, Erdkundelehrer mit Geographie- und Klimastudium, informierte die Redaktion über die Historie der Mergentheimer Wetterstation: Nach seinem Wissen gab es die Station schon Mitte des 19. Jahrhunderts. „Ab 1881 begannen die intensiveren Messungen des DWD deutschlandweit und eben auch in Bad Mergentheim. Bis in die 1970er Jahre war der Standort im Bereich des Landwirtschaftsamtes und der Landwirtschaftsschule in der Austraße. Dann erst wechselte er nach Neunkirchen.“

Eine Wetterstation.