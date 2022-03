Stadt richtet Wohnraumbörse und Anlaufstelle ein

Bad Mergentheim. Mit einer Wohnraumbörse, Ansprechpersonen im Neuen Rathaus sowie dem Angebot regelmäßiger Beratungstermine für ukrainische Geflüchtete haben die Stadt Bad Mergentheim und der Arbeitskreis Asyl erste Strukturen für schnelle und unbürokratische Hilfe auf den Weg gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bad Mergentheim reagiert kurzfristig – ohne dabei späteren Organisationsabläufen vorzugreifen, die auf Landes- und Kreisebene noch final koordiniert werden“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar. In der Großen Kreisstadt sind laut Stadtverwaltung bereits ein Dutzend geflüchtete Familien sowie weitere Einzelpersonen aus dem Kriegsgebiet angekommen, es bestehe akuter Handlungsbedarf.

Der gängige Weg des formalen Aufnahmeverfahrens führt über eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), dorthin werden Geflüchtete grundsätzlich geschickt. Wer bei Freunden oder Verwandten unterkommt, ist davon entbunden. In Bad Mergentheim haben bereits vor Beginn des Krieges 58 ukrainische Staatsangehörige und 95 Menschen mit der doppelten Staatsbürgerschaft gelebt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es werde jedoch weiterer Wohnraum benötigt, wozu die Stadt bereits zahlreiche Angebote von Bürgern erhalten habe. Deshalb werde kurzfristig eine Wohnraumbörse für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Auf der Internetseite www.bad-mergentheim.de ist ein Meldeformular für alle hinterlegt, die im Stadtgebiet Wohnraum anbieten können. Darin werden alle wichtigen Angaben zu der Unterkunft abgefragt.

Anfragen Geflüchteter

Die Wohnraumbörse wird von einer im Neuen Rathaus neu geschaffenen Anlaufstelle Ukraine betreut. Sie nimmt auch Anfragen geflüchteter Menschen entgegen und ist eng mit der Ausländerbehörde, der Liegenschaftsverwaltung und dem Arbeitskreis Asyl vernetzt. Die städtische Anlaufstelle Ukraine ist erreichbar per E-Mail unter mgh-hilft@bad-mergentheim.de sowie telefonisch unter 07931/573405. In den Reihen der Ehrenamtlichen des AK Asyl gibt es zwei Dolmetscher, die bei der sprachlichen Verständigung unterstützen. Zudem hat der Verein zweimal wöchentlich einen festen Termin eingerichtet, zu dem sich Menschen aus der Ukraine im Vereins-Domizil in der Zaisenmühlstraße treffen und dort Hilfen anfragen können: montags und donnerstags ab 14 Uhr. Außerdem werden gemeinsam von Stadt, Arbeitskreis Asyl und örtlichen Apotheken auch schnell Impfangebote unterbreitet, da die Quote der Corona-Schutzimpfung in der Ukraine vergleichsweise niedrig ist. Die Feuerwehr Bad Mergentheim stellt eine Logistikabteilung, die Personen oder Personengruppen transportieren kann, falls dies notwendig ist. „Die große Hilfsbereitschaft in der Stadt ist gerade in bedrückenden Zeiten ein schönes Zeichen und dafür bedanke ich mich herzlich“, sagt OB Udo Glatthaar. Sein besonderer Dank gelte dem Arbeitskreis Asyl und der ämterübergreifend arbeitenden Koordinationsgruppe der Stadtverwaltung. stv