St. Joseph, der Mann an ihrer Seite

Bad Mergentheim. Der Josephstag, 19. März, steht seit 1964 nicht mehr als kirchlicher Feiertag rotgedruckt im Kalender. Trotzdem hat er für viele seine Bedeutung behalten. Nicht nur für all die Namensvettern und Namensbäsle, für Sepp und Jupp, Beppo und Joschi, für Josephine und Fini. Der Zimmermann aus Nazareth und Nährvater Jesu ist Patron aller Holzhandwerker, dazu Schutzheiliger der Familie, der Pioniere, Ingenieure, Erzieher und Waisen. Die Gesellenvereine des Handwerks fanden sich unter seinem Bild zusammen. Adolf Kolping hat ihn als Vorbild an seine Fahnen geheftet.

Eine Attraktion

In Markelsheim ist der Josephstag seit mehr als drei Jahrzehnten wieder eine Attraktion. 1726 war hier eine Josephsbruderschaft gegründet worden. Und am 19. März strömten nicht nur Verwandte und Freunde in dem Weindorf zusammen; es war auch ein beliebter Markttag. Als traditioneller Festschmaus galten breite Nudeln mit Bohnenbrüh. Der Brauch schlief in den Sechzigern ein, bis Willi Herschlein im Vereinsheim der Kleintierzüchter 1984 die Tradition wieder belebt hat.

In einem reichen Rokokorahmen erscheint, etwas zurückgesetzt in der Kirchgasse, dieser bewegte St. Joseph. © bfs

Die Bibel erzählt wenig von Joseph, umso mehr die Apokryphen, frühchristliche, von der Kirche jedoch nicht anerkannte Überlieferungen. Danach war er unter den Freiern Mariens der einzige Alte, aber sein Stab, den er wie die andern Bewerber im Tempel abgab, trieb Blüten, so dass ihn der Hohepriester als den Erwählten erkannte. Im Orient ist seine Verehrung seit etwa 800 bezeugt, in Europa haben ihn erst die Franziskaner volkstümlich gemacht.

1479 bestätigte Rom den 19.März als Hochfest. 1955 erklärte Papst Pius XII. zudem den 1. Mai, den internationalen Tag der Arbeit, als zweites Josephsfest. Als Attribute erscheinen Stab, Beil, Säge oder Bohrer. Seit dem Barock trägt der Heilige auch die Lilie der Keuschheit, da Maria ja von der Gottheit selbst empfangen hat.

Auch sonst drängt sich St. Joseph nicht vor. So ist er dem kleinen Mann ohne Glanz und Gloria vertraulich nahe. Er ist der gute Hausvater. Die Bibel nennt ihn einen „Gerechten“, und das ist wohl die Essenz aller Tugenden. Auch wenn ihn die Künstler oft bescheiden, fast scheu im Hintergrund darstellen, als Attribut der Gottesmutter sozusagen – St. Joseph ist mehr als der Mann an ihrer Seite.

Beim Abbruch des Hauses Nonnengasse 15, dem früheren Sitz der Familie Breuning, einer Ordensbeamtensippe, die sich schon in Bonn des jungen Beethoven angenommen hatte, wurde zum Glück die Statue St. Josephs geborgen und unterm alten Wetterdächle am Neubau wieder angebracht. Der Mergentheimer Bildhauer Anton Grimbach hat das Bildwerk 1734 geschaffen. St. Joseph trägt hier eine goldene Lilie; wir werden dem Künstler in dieser Serie noch begegnen.

In der Kirchgasse, etwas zurückgesetzt, erscheint in reich stuckierten Nischenrahmen ein ähnlicher St. Joseph mit Kind, nur haben bolzende, also fußballspielende Buben ihm die vom Restaurator frischgeschnitzte Lilie gebrochen; das Lindenholz, ungewöhnlich für eine Außenskulptur, war inwendig völlig zerfressen gewesen. Am Haus Mühlwehrstraße 39 erinnert nur noch die Handhaltung des Heiligen, wohl auch eine Arbeit Grimbachs, an die verschwundene Lilie. Mörikestraße 5 weist der neugotische St. Joseph auf die generationenlange Kunstschreinerei Eichhorn hin. bfs