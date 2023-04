St. Bernhard gewinnt Movies-Abend

Bad Mergentheim. Zum Stadtlauf gehört inzwischen auch die „Movies“-Kilometer-Challenge. Alle Vereine, Schulen, Betriebe und sonstigen Gruppen, die am Stadtlauf teilnahmen, konnten auch diesmal einen attraktiven Sonderpreis gewinnen. Alle gelaufenen Kilometer der Teilnehmer der genannten Gruppen wurden addiert. Die Schule, der Verein oder der Betrieb mit der größten gelaufenen Strecke in Metern gewinnt den individuellen Kinoabend im „Movies“ in Bad Mergentheim für seine an der Challenge beteiligten Läufer. Die Auswertung erfolgte nach der Veranstaltung. Und das Ergebnis 2023 lautet: Platz 1: Grund-und Realschule St. Bernhard, 231,1 km. 2. Firma ebm-papst, 206,1 km. 3. Kopernikus-Realschule, 132,4 km. 4. TSV Assamstadt, 103,7 km. 5. Umpfertalschule Boxberg, 97,1 km.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1