Spülmittel in Bad Mergentheim in Gewässer geschüttet

Bad Mergentheim. Unbekannte Täter kippten in drei verschiedene wasserführende Objekte im Kurpark Bad Mergentheim eine größere Menge Spülmittel. In dem geschlossenen Bachlauf im Japangarten, im sogenannten „Großen Brunnen“ und im Gradierwerk bildeten sich dadurch riesige Schaumberge. Deswegen verendeten alle 20 Goldfische im Bachlauf im Japangarten. In Tatortnähe wurde drei geleerte Spülmittelflaschen aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese sollten sich mit dem Polizeipräsidium Heilbronn, Fachbereich Gewerbe/Umwelt Tauberbischofsheim, unter Telefon 09341/810 in Verbindung setzen.

