Sprachkurse in Hülle und Fülle

Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Nachfolgend ein kurzen Überblick.

Online-Kurse machen die Wissensvermittlung zuhause auf dem Sofa möglich: „Youtube - Wie stelle ich erfolgreich Videos auf Youtube?“ Einzeltermin, Donnerstag, 17. März, „Lesekurs Federlesen: Letzte Dinge“ ab Mittwoch, 16. März,vier Termine. In der Livestream-Reihe vhs.wissen live, werden zwei Vorträge angeboten zu den Themen „Zusammentreffen von Mensch und Maschine“, Einzeltermin, Dienstag, 15. März, „Galaxien und schwarze Löcher“, Einzeltermin, Mittwoch, 9. März.

Wer lieber vor Ort lernen möchte, hat die Auswahl zwischen mehreren kreativen Kursangeboten: „Lightpainting – Magische Bilder mit Licht“, angeboten als Kurs für Jugendliche, Einzeltermin, Samstag, 19. März sowie als Kurs für Erwachsene, Einzeltermin, Samstag, 19. März, „Airbrush - Die Kunst aus der Sprühpistole“, Einzeltermin, Samstag, 12. März, „Malen mit Pigment - Ein Grundkurs“ ab Mittwoch, 16. März, sieben Termine, „Handlettering - für Einsteiger und Jugendliche ab 14 Jahren“ ab Freitag, 11. März, zwei Termine. Für junges Publikum gedacht ist außerdem der Kurs „Schach für Kinder und Jugendliche“ ab Freitag, 11. März, 16 Termine. An Einzelterminen finden statt: „Wilde Cocktails und gesunde Smoothies – Kräuter-Workshop“, Freitag, 18. März, „Die Kunst des Lebens: Herzheilung“ Samstag, 12. März, „Altersvorsorge leicht gemacht“, Einzeltermin, Donnerstag, 17. März. Als Ausflug kann dabei der Besuch des Zentralarchivs in Neuenstein beim „ABC für Zeitreisende“, Einzeltermin, 10. März, gelten.

Sprachkurse: Kiswahili „Hakuna matata“ ab Dienstag, 22. März, achtTermine, Türkisch A1.1 ab Dienstag, 22. März, zehn Termine, Türkisch 2.1 ab Dienstag, 8. März, zehn Termine, Spanisch A2.2 „Perspectivas“ ab Dienstag, 15. März, 15 Termine, Farsi Persisch - Anfänger ab Freitag, 11. März, fünf Termine, Italienisch C1 - Literatur: „Il bello di leggere“ ab Freitag, 11. März, vier Termine, Italienisch C1 - Konversationskurs ab Dienstag, 8. März, 15 Termine, Italienisch B1.1 ab Donnerstag, 10. März, 15 Termine, Italienisch 1.3 ab Donnerstag, 10. März, 15 Termine, Italienisch 1.2 ab Mittwoch, 9. März, 15 Termine, Italienisch A1.1. ab Montag, 21. März, 15 Termine, Französisch C1 - „Matinée“ - Konversationskurs am Vormittag ab Mittwoch, 9. März, 13 Termine, Französisch B2 - Matinée - Konversationskurs am Vormittag ab Mittwoch, 9. März, 13 Termine, Französisch B1.1 - „Ça va bien?“ ab Dienstag, 8. März, zehn Termine, Französisch B1 ab Mittwoch, 9. März, 15 Termine, Französisch A1.2 - „Bonjour“ ab Donnerstag, 10. März, 10 Termine, Englisch B1 - „English in the morning“ ab Dienstag, 8. März, acht Termine, Englisch A2/B1 für die Reise (ab Freitag, 18. März, zehn Termine, Englisch A2.1 am Vormittag ab Dienstag, 8. März, 15 Termine, Deutsche Grammatik B1 ab Dienstag, 15. März, zehn Termine, Deutsch B1.1. am Abend ab Dienstag, 15. März, 15 Termine, Deutsch A2.1 am Abend ab Montag 14. März, 15 Termine, Deutsch A2.1 kompakt im Online- und Präsenzunterricht ab Samstag, 12. März, 16 Termine, Deutsch A1.1. für Teilnehmende in Schichtarbeit ab Dienstag, 15. März, 15 Termine, Deutsch A1 am Abend ab Dienstag, 15. März, 15 Termine).

Wer sich mehr mit geschriebener Sprache beschäftigen möchte, kann wählen zwischen: „Haiku: Gedichte im Telegrammstil“, Einzeltermin, neuer Termin wird noch bekannt gegeben und „Lesekurs Federlesen: Letzte Dinge - Präsenzkurs“ (ab Donnerstag, 17. März, vier Termine. Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/574300, möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Dort sind auch alle Informationen zum Hygienekonzept abrufbar.