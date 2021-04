Sportvereine leiden sehr unter der Krise

Zehntausende Vereine in Deutschland erleben eine harte Zeit. Sinkende Mitgliederzahlen, weggebrochene Einnahmequellen und noch kein Ende in Sicht. Wir haben in der Region nachgefragt.

Bad Mergentheim/Niederstetten. Auch in unserem Landkreis haben viele Vereine zu kämpfen. Mit einigen Vereinsvertretern hat unser Reporter über die prekäre Lage gesprochen.

Mit Challenge gegen Corona-Frust

Peter Ruess gibt uns als Vorsitzender des 1. FC Igersheim gerne Auskunft: „Die Kündigungen (rund drei Prozent) sind bislang nicht das Problem, sondern vielmehr die fehlenden Neu-Mitglieder, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich.“ In vielen Vereinen werden die Kündigungen durch Neuaufnahmen kompensiert. In Zeiten, in denen man aber kein Sportangebot machen kann, fallen diese naturgemäß weg.

Weiter Peter Ruess: „Trotz der fehlenden Einnahmen, unter anderem auch aus den traditionellen Veranstaltungen (Maiwanderung, Firmenlauf, Gassenfest, etc.) befinden wir uns bislang nicht in einer finanziellen Notlage. Allerdings können weniger Rücklagen für künftige Investitionen aufgebaut werden, mit denen die Angebote für die Mitglieder in der Zukunft noch attraktiver gestaltet werden könnten.“

Sehr dankbar ist er für die Treue der Mitglieder und der Verein animiert diese mit verschiedenen Angeboten (zum Beispiel Online-Training im Bereich Leichtathletik oder Jedermann-Zehnkampf) sowie der Challenge „Runter vom Sofa“ mit mehr als 50 teilnehmenden Eltern und Kindern. Ruess: „Insgesamt hoffen wir, dass ,nach Corona’ die Menschen wieder verstärkt in den Verein strömen, weil sie das analoge Zusammensein in der Gruppe während des Lockdowns vermisst haben.“

Solides Wirtschaften zahlt sich aus

Im Nachbarort Markelsheim steht Alois Schmitt, Vorsitzender des TSV, Rede und Antwort: „Der Lockdown seit November betrifft uns im TSV Markelsheim vor allem im sportlichen Bereich und tut sehr weh, weil wir in allen vier Abteilungen sehr erfolgreich waren. In der Fußballabteilung zum Beispiel hat unsere erste Mannschaft nur ein Spiel verloren und alle anderen Spiele gewonnen und ist damit souveräner Tabellenführer mit Aufstiegskurs in die Bezirksliga. Es ist auch sehr schmerzlich, dass wir unsere gute Jugendarbeit in allen Abteilungen nicht umsetzen können.“

Schmitt erklärt weiter: „Wir sind aber bereit, wenn die Inzidenzzahlen dies wieder zulassen, mit dem Trainingsbetrieb sofort wieder zu starten. Die Hygienekonzepte sind weiterentwickelt und wir sind gut vorbereitet.“

Auch in Markelsheim gibt es keine coronabedingten Auffälligkeiten, was die Mitgliederbewegungen angeht, auch hier wird Vereinstreue groß geschrieben. Zur finanziellen Situation erklärt Alois Schmitt: „Im wirtschaftlichen Bereich sind wir im TSV Markelsheim bisher mit einem ,blauen Auge’ davongekommen. Natürlich fehlen uns die Einnahmen aus Veranstaltungen, mit denen wir den Sportbetrieb mitfinanzieren. Wir haben aber auch unsere Ausgaben auf das Nötigste reduziert. In dieser Krisenzeit macht sich nun auch unser solides Wirtschaften in den zurückliegenden Jahren bezahlt.

Der TSV Markelsheim ist seit vielen Jahren schuldenfrei und hat für schwierige Zeiten und für anstehende Projekte Rücklagen gebildet. So wird beispielsweise die Tennisabteilung noch in diesem Jahr mit der Sanierung des Sanitärbereichs im Tennisheim und der Tennisanlage beginnen. Man sieht also, dass der Sportbetrieb zwar zwangsweise ruhen muss, aber die Verantwortlichen und Mitglieder des TSV Markelsheim engagiert an der Weiterentwicklung des Vereins zum Wohle seiner Mitglieder arbeiten.“

Schwierige Planungen

Für den Vorstand des TV Niederstetten 1862 erklärt Anita Kohlschreiber: „Im Vergleich zum letztjährigen Mitgliederstand (1. Januar 2020) hat sich dieser bis heute um rund sieben Prozent reduziert. Hierzu ist anzufügen, dass durch den aktuellen Lockdown beziehungsweise die Einschränkungen im Sportbereich auch keine Neumitglieder gewonnen werden können.“ Kohlschreiber sagt zudem: „Leider konnten auch die vielen Sportveranstaltungen – sei es die laufenden Rundenspiele der einzelnen Abteilungen als auch die jährlichen größeren Veranstaltungen wie Herbstfestlauf, Jako-Cup, Jedermann-Turniere usw. – nicht stattfinden, so dass hier keinerlei Einnahmen aus dem Bewirtungsbereich zu erzielen waren. Ebenso blieben weitestgehend die Sportheime geschlossen, was aktuell bewirkt, dass die vorhandenen Rücklagen für die laufenden Kosten der Räumlichkeiten verwendet werden müssen.“

Aktuell sei man froh und dankbar, dass die Beiträge der Mitglieder an den Verein fließen, damit könnten auf alle Fälle die Kosten für die Verbandsbeiträge und Mitgliederversicherungen gedeckt werden.

Hoffen auf Hilfen

„Zudem hoffen wir, dass der Verein teilweise auch öffentliche Hilfen aus den Corona-Paketen erhalten kann.“ Auch in Niederstetten ist die Lage also angespannt, aber nicht hoffnungslos. Schwierig ist es natürlich trotzdem. Anita Kohlschreiber: „Momentan ist es für die Ehrenamtlichen des Vereins aufgrund der weiterhin dynamischen Lage schwierig, die weitere Zukunft – sei es im Sport- oder im Veranstaltungsbereich – zu planen, da keine zeitliche Perspektive absehbar ist.“

Hans-Jürgen Preis, Präsident des VfB Bad Mergentheim 1910, teilt auf Anfrage mit: „Die Auswirkungen der langanhaltenden Corona-Pandemie haben auch unserem Verein, der neben Fußball auch die Abteilungen Tischtennis, Dart und Tanz anbietet, insbesondere in finanzieller Hinsicht heftig zugesetzt. Das von uns in den vergangenen Jahren durch intensive Bemühungen und konsequente Umstrukturierungen erarbeitete Finanzpolster konnte dies nur zum Teil abfedern.“

Veranstaltungen weggebrochen

Dass dieses Finanzdefizit zu einem Großteil auf den Wegfall von Veranstaltungseinnahmen wie des Hallenturniers oder des Kurparkfestes zurückzuführen sei und nicht auf einen pandemiebedingten Mitgliederschwund, stimme durchaus positiv. Dem Verein sei bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dem Verein die Treue zu halten, wenn kein Trainings- und Spielbetrieb stattfindet. Entsprechend dankbar sei man den Mitgliedern.

Stetiger Kontakt

Sein Vizepräsident Alexander Mohr ergänzt: „Uns war es von Anbeginn der Pandemie wichtig, im stetigen Kontakt mit unseren Mitgliedern zu bleiben und sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Im Jugendbereich zum Beispiel versorgten wir die Nachwuchsfußballer auch regelmäßig mit Video-Challenges.

Mit den erhaltenen Corona-Hilfen, der überaus konstruktiven Unterstützung unseres Fördervereins und unserer Sponsoren können wir die anstehenden Aufgaben des Vereins voll Elan und Zuversicht anpacken.“

Zwiegespalten ist Kurt Blank, Vorstand des TSV Althausen-Neunkirchen 1960: „Die Corona-Pandemie hat uns doppelt hart getroffen. Zum einen hatten wir gerade den Anbau an die Turnhalle fertig gestellt, der aufgrund des Mitgliederzuwachses und der vielfältigen Angebote der Turn- und der Freizeitsportabteilung nötig geworden war und nun fast durchgehend leer stand, zum anderen hatten wir eine große Feier zum 60-Jahr-Jubiläum unseres Vereins geplant, die wir absagen mussten und wir konnten auch die Fertigstellung nur im kleinsten Kreise feiern. Das war natürlich schon sehr deprimierend. Sehr erfreulich dagegen ist die stabile Mitgliederzahl. Aktuell haben wir keinen Schwund zu verzeichnen, was wir auf die große Treue zum Verein zurückführen und auch auf die Tatsache, dass wir unsere Beiträge bewusst immer niedrig gehalten haben.“

Obwohl auch hier Einnahmen durch Veranstaltungen weggebrochen sind, sei die finanzielle Situation zwar angespannt, aber noch nicht besorgniserregend. Kurt Blank: „Um unseren Mitgliedern auch in dieser Zeit etwas bieten zu können, gibt es auch bei uns per Livestream die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen. Aber natürlich brennen alle darauf, endlich wieder im Team zu trainieren, Wettkämpfe zu bestreiten und zusammen Spaß haben zu können. Ohne Sport und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten fehlt uns einfach was!“