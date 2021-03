Bad Mergentheim. Mit der so genannten „Corona-Notbremse“ im Main-Tauber-Kreis muss die Stadt Bad Mergentheim die eingeschränkte Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitsport vorerst wieder zurücknehmen. Bis Montag hatte das Sportamt gemäß der Corona-Verordnung einer Reihe von Vereinen und Gruppen wieder den Zugang vor allem zum Deutschordenstadion ermöglicht. Dies war beschränkt auf „kontaktarmes Training“ und an diverse Hygiene-Auflagen gekoppelt.

„Corona-Belegungsplan“

So hatten die betroffenen Ämter der Stadt unter Federführung des Sportamts binnen kurzer Zeit einen „Corona-Belegungsplan“ erarbeitet, der rund einem Dutzend Gruppen – vor allem Kinder- und Jugendgruppen – wieder das Sporttreiben erlaubte. „Das Interesse am Stadion-Training war sehr groß und die Kooperation mit den Vereinen lief sehr gut und partnerschaftlich“, sagt Sportamtsleiter Kersten Hahn. „Umso mehr bedauern wir natürlich, das Angebot an die Sportlerinnen und Sportler jetzt erstmal wieder aussetzen zu müssen.“ Er verspricht jedoch, dass die Stadt einen infektionssicheren Trainingsbetrieb sehr schnell wieder organisieren wird, sobald es die Verordnungs- und Inzidenzlage zulässt. Bis dahin ist das Sportamt für Fragen und Abstimmungen erreichbar unter Telefon 07931/574102 oder per E-Mail an heike.bruegel@bad-mergentheim.de. Bereits vor der Öffnung des Stadions hatte die Verwaltung im Rahmen der Corona-Verordnung Kadersport in der Turnhalle „Stadtgarten“ und Rehasport in der Turn- und Festhalle Althausen zugelassen und unterstützt. stv