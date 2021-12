Sportliches Geschick gezeigt

Bad Mergentheim. Passend zur Weihnachtszeit können sich die jungen Sportler der Karateabteilung des TV Bad Mergentheim ab sofort über ihre neu erworbene Gürtelstufe freuen. In ihrer Gürtelprüfung führten die Karatekas der Prüferin Gabriela Schwarz vor, was sie unter ihrem Trainer Dimitrius Zeiler gelernt haben. Dabei zeigten sie ihr sportliches Geschick in Grundschultechniken (Kihon), in ihren jeweiligen Prüfungs-Katas (Schattenkampf) „Heian Shodan“ und „Heian Nidan“ und in Partnerübungen (Kumite).

Die Prüfung zum 8. Kyu (gelber Gürtel) bestanden Matheo Lakner und Laura Muhler. Den 7. Kyu (orangener Gürtel) tragen von nun an Aliza Attique, Isabel Sisi Breuer, Kacper Czaja, Valentin Kruch, Ian Kühnl, Lana Kühnl und Robin Rupp.