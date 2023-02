Sportjugend tauschte sich aus

Bad Mergentheim. Zu einem konstruktiven Austausch trafen sich kürzlich erstmals Vertreter der Sportjugenden (SJ) aus den Sportkreisen Mergentheim und Hohenlohe. Zwölf Personen nahmen an dem Treffen teil, dass in der Außenstelle des Landratsamtes stattfand. Organisiert wurde es von Carolin Franz von der SJ Hohenlohe und Marion Engert von der SJ Bad Mergentheim.

Die einleitenden Worte sprach der Vorsitzende der Sportjugend Mergentheim, Reinhold Balbach. Nach einer Vorstellungsrunde stand schnell fest, dass es aufgrund ähnlicher Strukturen und Voraussetzungen in beiden Kreisen einige Synergieeffekte gibt.

Bereits beim Landeskinderturnfest in Künzelsau im Juli 2022 war die Zusammenarbeit der beiden Sportjugenden hervorragend: gemeinsam betreute man ein Stand mit verschiedenen Spielgeräten.

Damals entstand auch die Idee für das jetzige gemeinsame Treffen, bei dem es viele konstruktive Gespräche gab.

Mehr persönlicher Kontakt

Das Thema Corona schwang in den Erzählungen mit, schließlich hatte die Pandemie die Arbeit in den Sportkreisen stark eingeschränkt. Man war sich einig, dass in Zukunft wieder der persönliche Kontakt zu den Sportvereinen und den Jugendlichen gesucht werden müsse.

Auch wurde das Personalkonzept der Sportjugend Mergentheim ausführlich vorgestellt. Dabei ging man auf die Besonderheit des Kreises mit einem badischen und einem württembergischen Teil ein. Eine erste gemeinsame Veranstaltung beider Sportjugenden ist bereits im Rahmen eines Zuschussseminars im Sportkreis Hohenlohe in Kürze geplant. Auch ein weiteres Treffen ist für den Herbst 2023 angedacht. sj