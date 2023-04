Spitzenreiter mit 39 km/h zu schnell unterwegs

Bad Mergentheim. Neun Pkw-Lenker müssen mit Punkten im Verkehrszentralregister rechnen, nachdem sie am Freitag zu schnell im Bereich Bad Mergentheim unterwegs waren. Polizeibeamte überprüften zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Bad Mergentheim bei mobilen und stationären Kontrollen die Geschwindigkeit von 100 Fahrzeugen. Bei erlaubten 70 km/h fuhren insgesamt 16 Fahrzeuglenker zu schnell. Der Spitzenreiter war mit 39 km/h zu viel unterwegs und wurde damit mit 109 km/h gemessen. Er sowie acht weitere Personen waren so schnell, dass es Punkte in Flensburg gibt. Alle 16 Personen müssen nun mit Anzeigen rechnen.

