Sperrung der Wachbacher Straße bis Juni

Bad Mergentheim. Was am Berufsschulzentrum in der Seegartenstraße begonnen hat, betrifft nun auch die Wachbacher Straße: Die Bauarbeiten für ein neues Regenüberlaufbecken machen eine halbseitige Sperrung der Wachbacher Straße bis voraussichtlich Ende Juni nötig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zuge dessen ändert sich die Verkehrsführung an der viel befahrenen Stelle. Der stadtauswärts fahrende Verkehr wird aus Richtung Mittlerer Graben kommend in Richtung Schwäbisch Hall fahrend zweistufig umgeleitet: entweder nach links über die Igersheimer Straße/ Deutschordenstraße und Schwimmbadkreuzung oder bereits über die Westumgehung. Lediglich aus Richtung Igersheim kommender Verkehr kann in die Wachbacher Straße einfahren und diese stadtauswärts befahren. Der stadteinwärts fahrende Verkehr wird grundsätzlich über die B 290 (Westumgehung) umgeleitet und fährt über die Schillerstraße in die Stadt. Diese Umleitung wird aus allen Richtungen entsprechend beschildert. Fußgänger können die Baustelle passieren.

Bislang sorgte diese Änderung laut Pressesprecher Carsten Müller noch nicht für Probleme. So eine Baustelle sei zwar nicht schön, aber manchmal eben einfach notwendig. sr