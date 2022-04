Spektrum des musikalischen Könnens

Holzner. Mit dem traditionellen Frühlingskonzert in der Wandelhalle unter der Leitung von Stadtkapellmeister Hubert eröffnete die Stadtkapelle Bad Mergentheim die diesjährige Konzertsaison.

Bad Mergentheim. Das Konzert war der musikalische Auftakt ins Jubiläumsjahr „100 Jahre Stadtkapelle Bad Mergentheim“. Und während draußen der Winter eine letzte Kraftprobe mit dem Frühling riskierte, präsentierten die Musiker und Musikerinnen in der Wandelhalle das Spektrum ihrer musikalischen Möglichkeiten. Zuvor begrüßte Vorsitzender Alexander Scherer die Zuhörer. In seinen Worten erinnerte er nochmals an das Jahr 1922, als elf eifrige Musikanten um den ehemaligen Berufsmusiker Fritz Wünsch sich zum gemeinsamen Musizieren trafen – es war die Geburtsstunde der Stadtkapelle Bad Mergentheim.

Der Stolz der Stadt

Für die Moderation des Abends zeichneten Roswitha Strobl und Christoph Unger verantwortlich, die mit Sachverstand, Charme und einem Schuss Humor durch das, mit musikalischen Genüssen gespickte Programm, führte. Die Stadt sei stolz, mit der Stadtkapelle Bad Mergentheim seit 100 Jahren eine Musikformation in ihren Mauern zu wissen, die sich auszeichne durch eine besondere Qualität, so Oberbürgermeister Udo Glatthaar eingangs seinen Grußworten. Er hoffe persönlich, dass gerade im großen Jubiläumsjahr viele Menschen die Stadtkapelle als wertvollen Verein der Stadt wahrnehmen. Die Stadtkapelle sei ein exzellenter klingender Botschafter der Kur- und Badestadt, weit über die heimische Region hinaus.

Schon der Beginn des Konzerts setzte das Orchester mit dem „Militärmarsch Nr. 1“ von Franz Schubert, eine erste klingende Duftmarke. Der schon im jungen Alter von 31 Jahren verstorbene Komponist, hatte das Stück ursprünglich für Klavier zu vier Händen geschrieben, die Stadtkapelle präsentierte es in der Bearbeitung für Harmonieorchester. Das Wort Harmonie darf durchaus so auch verstanden werden, denn man spürte in allen folgenden Stücken diese Harmonie zwischen den raumfüllenden und schweren Tönen des tiefen und hohen Blechs, den feinen – ja fast zarten Klängen der Klarinetten und Querflöten und nicht zuletzt der schlagenden Abteilung, den Perkussionisten. Mit dem Stück „A Huntington Celebration“ machte die Stadtkapelle einen kurzen Halt im nordwestlich von Cambridge gelegenen Städtchen Huntington, dem das Stück von Philip Sparke gewidmet ist.

Wie verbindet man die Tschechische Republik mit Amerika? Für den Amerikaner Robert Sheldon kein Problem, der international tätige Workshopleiter macht es mit Musik. Aus der Vertonung von mehreren reizvollen mährischen Volkstänzen entstand die „Mährische Volkslieder-Rhapsodie“ mit ständigen Rhythmus- und Tempowechseln bis hin zu einem lebhaften Finale.

Bevor Kurdirektor Sven Dell Grußworte an die Zuhörer und die Jubilarin richtete, erinnerte die Stadtkapelle an den dänischen Komponisten Jacob Gade, dessen ursprünglich für einen Stummfilm vorgesehenes und 1925 uraufgeführte Tango „Jaelousy“ ein internationaler Hit wurde. „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“, so Kurdirektor Sven Dell. Diese alte Weisheit von Aristoteles gelte noch heute. Die Musik habe unbestritten eine heilende Wirkung auf den Menschen, womit der Bogen gespannt sei von der Musik zur Kurverwaltung.

Die schönsten Melodien aus dem Film „König der Löwen“ begleiteten die Zuhörer in die Pause. Der Film kam im Juni 1994 weltweit in die Kinos, seit Jahren in Hamburg zu sehen, in ausdrucksvollen Kostümen und atemberaubenden Spezialeffekten. Es ist die rührende Geschichte des kleinen Löwen „Simba“, der nach einer abenteuerlichen Odyssee zurückkehrt ins Land der Löwen und die Nachfolge seines Vaters „Mufasa“ antritt.

Zehn Dekaden Motivation

Der Kreisvorsitzende des Blasmusikerverbandes Hohenlohe, Martin Dasing, nannte das Wirken der Stadtkapelle Bad Mergentheim „zehn Dekaden Motivation und Leidenschaft für das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt“. Man habe über Jahrzehnte hinweg alle Widrigkeiten der Geschichte erfolgreich gemeistert und Momente geschaffen, auf man mit Stolz zurückblicken kann. Es sei ihm deshalb eine besondere Freude Musiker ehren zu dürfen, für ihre Verbundenheit zu der Stadtkapelle und zur Blasmusik.

Mit einem der großen österreichischen Armeemärsche dem „Schönfelder Marsch“ des Wieners Carl Michael Ziehrer, der zuerst das Handwerk des Hutmachers erlernt hatte, eröffnete die Stadtkapelle Teil zwei des Konzerts. Er ist auch der Urheber des Walzers „Nachtschwärmer“, berühmt geworden als ständige musikalische Requisite des Wiener Opernballs. Das Stück „Limelight“ ist ein Beispiel für das Universalgenie Charly Chaplin, denn er war nicht nur der größte Clown aller Zeiten, sondern auch Komponist, Regisseur und Drehbuchautor. Die Musik gehört zu einem Film, der die Geschichte des wechselvollen Lebens der Tänzerin „Thereza Ambrose“ erzählt.

Gute Qualität

Die Zuschauerzahlen und Aufführungen sind rekordverdächtigt. Die Rede ist vom in Bochum in 30 Jahren über 12 000 Mal und für knapp 17 Millionen Zuschauer aufgeführten Musicals „Starlight Express“. Andrew Lloyd Webber, erzählt darin die Geschichte der kleinen rostigen Dampflok „Rusty“ in ihrem Kampf gegen die moderne E-Lok „Elektra“ und die mächtige Diesellok „Greaseball“. Im Stück „Selections from Starlight Express“, waren besonders die Perkussionisten der Stadtkapelle gefordert. Mit dem schlichten Titel „Music“ bog die Stadtkapelle nicht nur auf die Zielgerade des Konzerts ein, sie erinnert auch an John Miles, der mit einem einzigen Hit 1976 weltberühmt wurde. Mit dem „Deutschmeister-Regiments- Marsch, zog die Stadtkapelle Bad Mergentheim nochmals alle möglichen Register ihres Könnens und beschloss traditionell das Konzert, das bestach durch konzertante Blasmusik von guter Qualität.