Spaziergang bei schöner Beleuchtung

Sehr geehrte Frau Monika Herr, ich gehöre zu den 0,2 ProzentMenschen, die den Kurpark nicht zielorientiert durchqueren müssen und einen Hund habe ich auch nicht. Ich genieße nur die schöne Weihnachtsbeleuchtung in unserem schönen Kurpark in Bad Mergentheim, die ja nicht das ganze Jahr dauert, sondern vielleicht sechs bis acht Wochen und die darf es meiner Meinung nach auch dauern. Über Energieeinsparung und Beleuchtung darf man gerne in respektvoller Weise streiten und diskutieren da bin ich ganz bei Ihnen, nur sollte man es nicht nur über eine bestimmte Zeit tun, sondern über das ganze Jahr und vor allem bei sich selber schauen.

Ihre Aussage dass 99,8 Prozent der Menschen den Kurpark bei Dunkelheit meiden, da Frau nur auf „dunkle Gestalten“ trifft, bei denen man sich helles Licht wünschen würde (Aussage Frau Herr), finde ich persönlich als absolute Frechheit gegenüber Menschen, die dort ihren Abendspaziergang verbringen.

Was sind dunkle Gestalten Frau Herr? Menschen, die dunkle Kleidung tragen, Kapuzen aufhaben, grimmig dreinschauen, was bei Dunkelheit schwer zu erkennen ist. Fragen über Fragen. Haben Sie einmal diese Menschen angesprochen? Vielleicht war es ihr Nachbar. Ich verwehre mich, Menschen wie mich, die abends im Kurpark laufen als dunkle Gestalten zu bezeichnen.

Gerne können Sie mich kontaktieren, um mit mir zu sprechen, um sich eine Meinung zu bilden wer eine dunkle Gestalt ist. Um dies nicht weiter in ein Hin und Her zu bringen und vielleicht die Antwort von Ihnen zu hören, „betroffene Hunde bellen“, werde ich mich nicht weiter in das Thema einbringen.

Eine gute und friedliche Weihnachtszeit.