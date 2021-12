Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sparkasse Tauberfranken - Interdisziplinäre Frühförderstelle am Caritas-Krankenhaus erhält eine Spende in Höhe von 25 000 Euro Sparkasse Tauberfranken spendet 25 000 Euro an Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

Die Sparkasse Tauberfranken hat 25 000 Euro für die Interdisziplinäre Frühförderstelle am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gespendet.